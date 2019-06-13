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На загоревшемся в Оманском заливе танкере находились 12 россиян

Экипажи двух танкеров, загоревшихся в Оманском заливе, эвакуированы, среди них 12 россиян, сообщил «Интерфаксу» представитель Российского профсоюза моряков. По словам собеседника агентства, россияне находились на судне Front Altair, принадлежащем компании Frontline, их жизни ничто не угрожает.

Ранее «РИА Новости» сообщало об 11 спасенных российских моряках. По данным агентства IRNA, с горящих танкеров были эвакуированы все находившиеся на них 44 человека, они доставлены на территорию Ирана.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. По предварительным данным, один из танкеров затонул.