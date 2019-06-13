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США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе

В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона. Он упомянул, что видел отчеты, в которых экипаж одного из танкеров сообщил, что судно получило повреждение от торпеды или мины.

По его словам, США будут расследовать этот инцидент, а мера возмездия будет определяться найденными уликами, указывающими на Иран, и реакцией других стран Персидского залива.

Источник CBS в Пентагоне также подверг сомнению заявления иранской стороны о спасении 44 моряков с танкеров. По мнению Пентагона, у спасенных не было выбора. В таком случае грань между «спасением и задержанием очень тонка», подчеркнул он.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. По предварительным данным, один из танкеров затонул.

По данным агентства IRNA, после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Как рассказал «РИА Новости» представитель Frontline, на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.