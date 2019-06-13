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США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе

Ведомости
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В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона. Он упомянул, что видел отчеты, в которых экипаж одного из танкеров сообщил, что судно получило повреждение от торпеды или мины.

По его словам, США будут расследовать этот инцидент, а мера возмездия будет определяться найденными уликами, указывающими на Иран, и реакцией других стран Персидского залива.

Источник CBS в Пентагоне также подверг сомнению заявления иранской стороны о спасении 44 моряков с танкеров. По мнению Пентагона, у спасенных не было выбора. В таком случае грань между «спасением и задержанием очень тонка», подчеркнул он.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. По предварительным данным, один из танкеров затонул.

По данным агентства IRNA, после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Как рассказал «РИА Новости» представитель Frontline, на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

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Саакашвили заявил о выдвижении в Раду

Ведомости
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины. Об этом он сообщил на брифинге 13 июня, передает «РИА Новости». В первую пятерку также вошли бывший депутат Рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, а меньше. В таком случае политик пообещал обратиться в суд и выполнить любое его решение.

В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.

10 цитат Михаила Саакашвили

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Финансы
Новости

ЦБ разработал методички по финансовой грамотности для начальной школы

Ведомости
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Центробанк России разработал учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность», говорится на странице регулятора в Facebook. Он предназначен для начальной школы, отмечается в сообщении.

В комплект входят учебное пособие, практикум, рабочие тетради для школьников 1 — 4 классов и методический сборник для учителей. В сборник включены семь тем. «Учебные материалы написаны доступным языком и дополнены иллюстрациями, а многие задания представлены в игровой форме, чтобы при выполнении ученики использовали творческий подход», — говорится в сообщении регулятора.

В декабре 2018 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил о необходимости начинать обучение финансовой грамотности россиян уже со школы. По словам Силуанова, от уровня финансовой грамотности зависит благосостояние людей и семейный бюджет. По этой причине Минфин, ЦБ и другие ведомства приняли план по повышению финансовой грамотности. «Речь идет и о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности наших школьников», – говорил Силуанов.

Технологии
Новости

Ученые оценили вред экологии от майнинга криптовалют

Ведомости
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По данным на ноябрь прошлого года, компьютерная техника, используемая для добычи биткойнов, выделяла столько же углекислого газа, сколько некоторые страны, например Иордания или Шри-Ланка. Об этом сообщает издание Zeit Online со ссылкой на исследование Мюнхенского технического университета.

Авторы доклада подсчитали, что компьютеры в процессе майнинга биткойнов потребляют около 45,8 трлн кВт\ч энергии в год. При этом они выделяют от 22 до 22,9 млн т углекислого газа в год, что равняется углеродному следу небольшой страны. Исследователи также выяснили, что больше всего биткойнов добывается в Исландии, где используются возобновляемые природные ресурсы.

Биткойн в последнее время возобновил рост, на момент публикации он стоил на бирже Coindesk $8177,69. В мае его цена поднималась выше $9000 впервые за год.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.

Кто разбогател на криптовалюте

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Технологии
Новости

«В контакте» разрешила продавать группы и публичные страницы

Ведомости
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Социальная сеть «В контакте» сняла запрет на продажу сообществ, следует из правил пользования сервисом. «Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц – и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно», – отмечается в сообщении соцсети.

При этом в рекомендации по продаже групп и публичных страниц подчеркивается, что смена тематики сообщества по-прежнему запрещена правилами «В контакте». Также там говорится, что соцсеть не выступает стороной или гарантом в сделке по продаже сообщества, а передать права на группу или публичную страницу может только их истинный владелец.

Сделки рекомендуется совершать с заключением договора. Для этого «В контакте» предлагает воспользоваться подготовленной ей формой. Соцсеть советует привлекать к сделке юриста и гаранта.

Кроме того, перед сделкой нужно проверить, привязано ли сообщество к юридическому лицу, говорится в сообщении соцсети. В мае «В контакте» разрешила в тестовом режиме привязывать к юрлицу сообщества от 10 000 подписчиков. В перспективе это поможет продавать группы и публичные страницы, а также разрешать спорные вопросы между основателями паблика.

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Бизнес
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Новак заявил о готовности продлить контракт с Украиной на транзит газа

Ведомости
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Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях, сообщил министр энергетики Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», – сказал Новак.

Министр подчеркнул, что одним из условий перезаключения контракта является урегулирование судебных претензий.

Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 г., добавил Новак. Он отметил, что сейчас Киев получает российский газ реверсом, поэтому он обходится стране несколько дороже, чем при прямых поставках. «По нашим оценкам, как озвучивал [предправления "Газпрома" Алексей] Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителя Украины до 25% от сегодняшнего уровня», – сказал министр.

Новак также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

Бизнес
Новости

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Ведомости
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Минфин доработал законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете, пишет РБК. Согласно тексту документа, копия которого есть у издания, онлайн-торговля алкогольными напитками начнется 1 января 2020 г. На первом этапе, с 1 января 2020 г. до 1 января 2021 г., продавать в сети можно будет только вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, отмечается в документе. На втором этапе, до 1 января 2023 г., в сети будет разрешена продажа пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и продукции сельскохозяйственных компаний, производящих вина.

При этом торговые сети на протяжении этих двух этапов не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для того чтобы компании начать продажи алкоголя в интернете, необходимо будет подать заявку на включение в специальный реестр Росалкогольрегулирования (РАР), а также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет происходить при получении.

Новую версию законопроекта уже одобрили Минпромторг и Минсельхоз, уточняет РБК. В пресс-службе Минфина сообщили, что нынешняя версия законопроекта после согласования будет дорабатываться и снова проходить межведомственное согласование. В документ будут «вноситься несущественные правки, больше технического характера», отметили в министерстве.

В России онлайн-продажи алкоголя были ограничены постановлением правительства в 2007 г. В 2014 г. группа депутатов предлагала ужесточить дистанционную продажу алкоголя. Представители бизнеса, напротив, просили снять ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в РАР письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.

Политика
Новости

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Ведомости
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Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо». По данным портала, активиста Вячеслава Стеблина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения мероприятия). Ему присудили штраф в размере 150 000 руб.

В картотеке Таганского районного суда есть информация лишь о том, что дело Стеблина зарегистрировано и находится у судьи.

По данным «ОВД-инфо», Стеблина за участие в митингах штрафуют повторно. Первый раз его осудили по митинговой статье (ст. 19.3, ч. 5 о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) за участие в акции «Он нам не царь», которая не была согласована со столичными властями и прошла 5 мая 2018 г. Тверской районный суд тогда оштрафовал активиста на 15 000 руб. Свою вину Стеблин не признал.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Мэрия Москвы эту акцию не согласовала. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у станции метро «Чистые пруды». «ОВД-инфо» передавало, что было задержано 549 человек. МВД отчиталось о 200 задержанных. Вечером 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены. По версии «ОВД-инфо», в полиции осталось пятеро.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

Политика
Новости

Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре статьи УК о наркотиках

Ведомости
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Президент Владимир Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков, если она поступит. Пока глава государства не видел такой инициативы, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, видел ли Путин обращение академика Российской академии наук (РАН) Андрея Воробьева, Песков сказал: «Президент пока этого обращения не видел».

Ранее помощник академика Никита Шкловский-Корди опубликовал на своей странице в Facebook обращение Воробьева к президенту. Академик попросил главу государства и премьера Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 и 229 УК России. «Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по «наркотическим» статьям. Сейчас, когда один из них – Иван Голунов – освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» – говорится в обращении Воробьева.

В четверг, 13 июня, депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. В частности, парламентарии предложили установить минимальный размер компенсации в 1000 руб. за день преследования, минимальную выплату за незаконный арест – 15 000 руб. за каждый день нахождения под стражей, компенсацию за незаконный домашний арест или подписку о невыезде – 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, говорится в документе.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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Политика
Новости

Песков допустил встречу Путина и Трампа на саммите G20 в июне

Ведомости
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с большой долей вероятности встретятся во время саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Информацией о подготовке полноформатных переговоров он не располагает.

«Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить», – цитирует «РИА Новости» Пескова.

Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня.

Ранее Трамп объявил, что встретится с Путиным на саммите G20. Песков тогда заявил, что никакой подготовки к встрече лидеров России и США не ведется и о ней нет никаких договоренностей.

Единственная полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июне прошлого года в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна, на саммите G20 в Аргентине, но США отменили ее из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Также президенты несколько раз виделись на различных международных мероприятиях. В частности, в Париже в ноябре 2018 г. Путин и Трамп успели коротко переговорить во время мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20

Политика
Новости

В Кремле оценили действия полиции во время марша в поддержку Голунова

Ведомости
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В Кремле известно о жалобах на необоснованную жестокость со стороны сотрудников полиции во время несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены, с тем чтобы просто это не повторялось впредь», – передает слова Пескова «РИА Новости».

В то же время Песков воздержался от оценки действий полиции. «Это, наверное, прерогатива городских властей – непосредственно организовывать подобные акции или не давать на них разрешения, а также оценивать работу полиции», – заявил Песков.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Организаторы написали, что марш будет мирным шествием, поэтому решили не согласовывать его со столичными властями. Вице-мэр Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил обсудить это в прямом эфире телеканала «Дождь». После того как с Голунова были сняты все обвинения, организаторы попытались согласовать марш, но так и не договорились с мэрией.

Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у ст. м. «Чистые пруды». По сообщениям «ОВД-инфо», было задержано 549 человек. Управление МВД по Москве сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23.38 мск 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

Политика
Новости

Борис Джонсон выиграл первый раунд борьбы за лидерство среди консерваторов

Ведомости
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон набрал большинство голосов по итогам первого раунда голосования за пост лидера консервативной партии, пишет британская газета The Guardian. За Джонсона проголосовали 114 депутатов. На втором месте по популярности действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, за него проголосовали 43 парламентария. Всего по итогам первого тура поддержку, необходимую для продолжения борьбы, получили семь кандидатов из 10. Кроме Джонсона и Ханта в предвыборной гонке также участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

«Спасибо моим друзьям и коллегам в консервативной и юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь», – написал Джонсон в Twitter.

Голосования будут проходить и на следующей неделе в таком же формате. В финальном раунде предвыборной гонки должны остаться два кандидата. лидер консервативной партии будет определен приблизительно после 22 июля.

Ранее британский премьер Тереза Мэй отказалась быть лидером консервативной партии из-за сложностей с Brexit.

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