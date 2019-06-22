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FT узнала об интересе Evraz к покупке актива британского производителя стали

Горнодобывающая компания Evraz, 28,77% которой контролирует бизнесмен Роман Абрамович, может быть заинтересована в приобретении актива второго по величине производителя стали в Великобритании – British Steel. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их информации, российская компания изучает бизнес группы во Франции по поставкам рельсов для железнодорожных линий.

Речь идет о заводе в Хаянже на севере Франции, который является основным поставщиком для французской государственной железнодорожной монополии Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF). На производстве задействовано около 400 человек. Любая смена владельца может потребовать официального согласования из-за стратегической важности актива, пояснил изданию собеседник, близкий к французскому правительству. По его словам, интерес к этому активу проявляют и другие компании.

В конце мая Высокий суд Лондона объявил о принудительной ликвидации British Steel, поскольку компания, ее владелец фонд Greybull Capital, кредиторы и власти страны не смогли договориться об экстренном займе от правительства в размере 30 млн фунтов ($38 млн). Из-за банкротства компании без работы могут остаться 5000 человек.

Поиск потенциальных инвесторов ведет фирма EY. К продаже предлагается как весь бизнес, так и отдельные активы компании. Крайний срок подачи заявок был установлен на начало июня, но в итоге его решено было перенести на конец месяца из-за интереса потенциальных покупателей.