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В бургерах McDonald's и KFC обнаружили антибиотики

Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет. В продукции нескольких сетей были обнаружены «малые дозы» антибиотиков, говорится в сообщении Роскачества.

«Вся продукция испытывалась на содержание самых распространенных антибиотиков, и лишь в пяти бургерах были выявлены их следы. Так, в «Биг маке» (McDonald's, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB & Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) – энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») – офлоксацин», – отмечается в сообщении.

Роскачество обращает внимание на то, что концентрация антибиотиков в бургерах при этом была очень низкой, что свидетельствовало о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков были выявлены только при использовании высокочувствительного метода, доступного не во всех регионах, уточняется в сообщении. Тернидазол и энрофлоксацин применяются в целях профилактики и лечения скота от различного рода инфекций, а офлоксацин является противомикробным средством широкого спектра действия, поясняет Роскачество. Помимо этого Роскачество установило, что в бургерах практически всех сетей превышено количество соли, рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения.

Роскачество проводило проверку бургеров McDonald's, Farsh, «Мираторга», Burger King, KFC, Ketch Up, BB & Burgers, Black Star Burger, Burger Club, «Мясоroob» и Jerry Wings. Проверяемая продукция закупалась в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.