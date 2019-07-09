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В Госдуме предложили дать Счетной палате право проверять расходы нефтекомпаний

Госдума может попросить правительство наделить Счетную палату полномочиями по проверке нефтяных компаний при расходовании ими средств, полученных из бюджета от демпфера. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель комитета по бюджету Андрей Макаров, его выступление транслировалось на сайте парламента.

Он сообщил, что 10 июля в Госдуме обсудят законопроект, который меняет схему заключения соглашения с нефтяными компаниями по контролю за ценами на нефтепродукты на законодательное регулирование цен. Макаров предложил поручить Счетной палате мониторинг работы этого механизма, а также дать ей полномочия следить за тем, как используют средства нефтяные компании. «Ведь нефтяные компании получают в результате бюджетные средства, средства ФНБ», – пояснил Макаров. Он не уточнил, коснутся ли проверки госкомпаний или всех участников рынка.

В конце 2018 г. правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Соглашение перестало действовать с 1 июля 2019 г.

Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.