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Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов. Соответствующие поправки будут внесены в правительство 26 июня.

«Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, настолько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», – рассказал Сазанов. Он не ожидает роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в связи с этими изменениями.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке. В 2020 г. формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы.

Чтобы компенсировать государству потери от выплат нефтяникам, Минфин предлагал поднять НДПИ. Однако Минэнерго не было согласно с такой позицией.