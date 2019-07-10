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Суд отклонил иск к Блаватнику и Вексельбергу по делу о продаже ТНК-ВР

Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева к бизнесменам Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу, передает Bloomberg. Этот иск был подан еще в 2014 г., в нем Лебедев требовал от своих бывших бизнес-партнеров часть средств, вырученных от продажи ТНК-BP «Роснефти».

Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Ранее Лебедев в суде заявлял, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза». В 2003 г. ТНК создала совместное предприятие с BP, бизнесмены и сенатор получили в нем контроль.

В 2013 г. «Роснефть» приобрела ТНК-BP. Вексельберг и Блаватник настаивали, что в ходе сделки полностью расплатились с Лебедевым через компанию Coral Petroleum, которую контролировал Лебедев, перечислив ей $600 млн. Лебедев с этим не согласился, заявив в суде, что компания ему не принадлежала. Он требовал выплатить ему 3,75% от $55 млрд, за которые была продана ТНК-BP, то есть чуть более $2 млрд.

Суд пришел к выводу, что соглашение, которое заключили Лебедев, Блаватник и Вексельберг, не имело силы контракта и не предполагало компенсаций сверх тех, что он уже получил. Адвокат Майкл Миллер заявил агентству, что Лебедев планирует обжаловать это решение.