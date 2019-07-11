Бизнес

Новости

Песков заявил об отсутствии решений Путина о новых льготах для «Роснефти»

Президент Владимир Путин пока не принимал никаких решений о крупных налоговых льготах, которых у него попросила «Роснефть», а служебную переписку Кремль не комментирует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что компания часто инициирует сложные по выполнению проекты, которые трудновыполнимы из-за «стандартной налоговой нагрузки». На уточняющий вопрос, действительно ли Кремль не опровергает факт просьбы о льготах от «Роснефти», Песков сказал: «Нет, я просто это не комментирую».

Позже в разговоре с журналистами Песков пояснил, что при решении вопросов о льготах «Роснефти» государство не учитывает крупные корпоративные траты компании: «Внутрикорпоративные вопросы, внутрикорпоративная жизнь компании к льготам не имеет никакого отношения. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков России и системообразующей компанией с точки зрения российской экономики».

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отказ Генпрокуратуры проверить расходы «Роснефти» на авиаперелеты, Песков добавил: «Роснефть» – компания, которая живет и действует по корпоративным законам, по своим внутренним корпоративным правилам».

Накануне, 11 июля, источники «Ведомостей» сообщили, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил у Путина крупных налоговых льгот для своих арктических проектов. 1 апреля Сечин сообщил президенту, что арктический кластер «Роснефти» к 2030 г. может обеспечить добычу до 100 млн т нефти в год, что позволит загрузить Северный морской путь. Но сделать это компания готова с помощью бюджета и крупных налоговых льгот.