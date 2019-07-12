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Группа ПИК стала крупнейшим совладельцем онлайн-магазина «Самокат»

Группа компаний ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат». Об этом свидетельствуют данные кипрского реестра юридических лиц, пишет РБК.

По данным реестра, в мае 2019 г. компания «ПИК инновации», которая на 100% принадлежит ГК ПИК, стала собственником 27% в кипрской Roboretail. Последняя принадлежит учредителю «Самоката» – ООО «Умный ритейл». ГК ПИК и совладелец «Самоката» Вячеслав Бочарова отказались от комментариев.

ПИК стала крупнейшим владельцем компании. Крупные доли также у Владислава Бочарова (24%), Родиона и Кирилла Шишковых – 17 и 14% соответственно. Бочаров и Родион Шишков – бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита». Помимо них среди совладельцев Roboretail почти 20 человек и компаний. В частности, это медиаменеджер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер (1,4%). Он переадресовал все вопросы Бочарову, с остальными совладельцами РБК связаться не удалось.

«Самокат» – онлайн-магазин продуктов. Он позиционирует себя как «замена магазину у дома» и обещает доставку за 15–45 минут. Компания открывает небольшие склады в разных районах города, и пешие курьеры доставляют продукты в дома в радиусе 1,5 км, говорится в описании на сайте сервиса и вакансий для курьеров.

Сервис запустили в 2018 г. в Петербурге под брендом «Магазинчик». В апреле этого года он был переименован в «Самокат». В Москве магазин стал доступен три месяца назад, следует из данных истории обновления его мобильного приложения.