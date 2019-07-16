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Маркетплейс от «М.Видео — Эльдорадо» ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах

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Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», запускает сервис в формате click&collect, который позволит покупать товары напрямую из офлайн-магазинов. Об этом представитель компании сообщил «Коммерсанту».

Первые партнеры марткеплейса — сеть игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлер «Юлмарт». Как пояснил гендиректор Goods Соломон Кунин, клиент сможет забрать заказ через час в удобно расположенном магазине и купить товар из ассортимента, который не может быть доставлен курьером. Продавец получает поток клиентов в свой офлайн-магазин, добавил он.

Goods также планирует ввести возможность покупки через сервисов лекарств и алкоголя — товаров, онлайн-торговля которыми сейчас запрещена. Переговоры с ритейлером SimpleWine находятся на финальной стадии, он станет первым продавцом алкоголя на площадке, рассказал представитель маркетплейса. То же — с крупной аптечной сетью, отметил он, не уточнив, о какой сети идет речь.

Сервис с бронированием алкогольной продукции с последующим самовывозом с конца 2018 г. работает на «Яндекс.Маркете». Поначалу продажа алкоголя вызвала претензии со стороны алкогольного регулятора — Росалкогольрегулирования (РАР). Позже регулятор объявил, что нарушение устранено. Опция забронировать алкоголь на «Яндекс.Маркете» сохранилась. Компания сообщала, что произвела доработки, касающиеся показа информации о товарах. О каких именно доработках идет речь, она не уточнила.

Как подчеркнул Кунин, сервис Goods полностью соответствует требованиям РАР.

Маркетплейс Goods был запущен весной 2017 г. Первые полтора года он работал только в столичном регионе, а затем вышел за пределы Москвы — в 87 городов России. Как говорил в сентябре 2016 г. источник, знакомый с планами «М.Видео», компания заинтересовалась моделью торговой площадки, в частности, из-за обострения конкуренции с «Яндекс.Маркетом».

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Бизнес
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«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомости
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Казахстанская структура металлургической компании ArcelotMittal, «АрселорМиттал Темиртау», уведомила официального дистрибутора «Газпромнефть — смазочные материалы» в Казахстане — ТОО «Ник Ойл» — о временном прекращении работы с ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленное в «Ник-Ойл» письмо.

Решение принято из-за санкций Украины и Евросоюза против «Газпром нефти», чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора «АМТ Темиртау» и АМТ, говорится в письме. В «АМТ Темиртау» не ответил на звонки «Коммерсанта». «Газпромнефть — смазочные материалы» назвала произошедшее недоразумением. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «Газпром нефть» рассчитывает на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб отношениям двух стран.

Как рассказал директор ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер, в середине июня компанию предупредили о том, что контракт будет прерван из-за санкций. «Мы были удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания», — отметил он.

По его словам, он планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. «Роснефть», которая тоже находится под санкциями, продолжает работу с АМТ, говорит он. Гардер назвал крайне маловероятным, что санкции были использованы лишь как предлог для смены поставщика. Об этом же сообщили о источники в АМТ. По их словам, решение принято по указанию руководства: «Причем не нашего, а международного».

ТОО «Ник-Ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпром нефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. По данным источников «Коммерсанта», это частная компания, которая связана с «Газпром нефтью» только коммерческими отношениями.

«Газпром нефть» находится по секторальными санкциями США и ЕС с 2014 г., а также финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

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Политика
Новости

Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок

Ведомости
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Следователи должны получить доступ к банковской тайне на стадии следственных проверок. Об этом в интервью «Известиям» заявил руководитель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, это нужно для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Многие люди, пояснил он, пытаются скрывать принадлежащее им имущество уже на стадии доследственной проверки.

Для того, чтобы предложенная мера начала действовать, надо внести изменения в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» («Банковская тайна»), отметил Бастрыкин.

Руководитель СКР также подчеркнул, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений — это важнейшее направление не только СКР, но и Счетной палаты, ЦБ, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы. Поэтому решать этот вопрос следует «совместными согласованными усилиями», заключил он.

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Политика
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Минэкономразвития ответило на обвинения в массовой гибели пчел в регионах

Ведомости
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Вывод Россельхознадзора о массовой гибели пчел в регионах однобоки и преждевременны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономического развития.

12 июля Россельхознадзор заявил, что гибель пчел связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. По данным ведомства, такая ситуация сложилась из-за того, что у него почти полностью изъяли полномочия по надзору в этой области, которые затем никому не были переданы. Инициатива изъятия полномочий принадлежит Минэкономразвития, подчеркнул Россельхознадзор, отметив, что министерство «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Как заявило Минэкономразвития в своем пресс-релизе, с 2011 г. за использованием пестицидов следят уполномоченные ведомства в соответствии со своими компетенциями. В число этих ведомств входит и Россельхознадзор, подчеркнуло оно.

Причина с обращением пестицидов и агрохимикатов заключается не в отсутствии у Россельхознадзора необходимых полномочий, а в отсутствии «необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов», констатировало министерство. «Ключевой вопрос, на взгляд Минэкономразвития России, это те обязательные требования, контроль за которыми должен осуществляться», — добавило ведомство. Для защиты пчел от пестицидов нужен сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, которая затем будет передана пчеловодам, отметил Минэкономразвития. По поручению президента началась разработка регуляторной гильотины, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования, заключило министерство.

Массовая гибель пчел в российских регионах зафиксирована этим летом. Это коснулось, в частности, Татарстана, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областей, а также Краснодарского и Алтайского краев. Минсельхоз сообщал, что у гибели могут быть иные — помимо пестицидов — причины. Ведомство в то же время напомнило аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.

Новости СМИ2
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Политика
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Минтруд прокомментировал информацию о продлении заморозки накопительной пенсии

Ведомости
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Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) еще окончательно не сверстан, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. В связи с этим не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год.

В материалах министерства об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 гг. содержится уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория до 2022 г., написали ранее РБК и «Интерфакс». При этом последний раз действие моратория продлевалось до 2021 г.

В Минтруде заявили, что в материалах о характеристиках бюджета ПФР содержится предложение о продлении заморозки накопительной пенсии. Решение о продлении моратория должно быть законодательно оформлено Минфином. Окончательный вариант бюджета будет сверстан с учетом действий Минфина. Разрабатывает ли Минфин законопроект о продлении моратория на 2022 г., в Минтруде комментировать не стали.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 г. подписал закон о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений до 2021 г. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

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В Москве прошла повторная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму

Ведомости
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В Москве завершилась вторая за два дня несогласованная акция протеста против недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму, передает телеканал «Дождь».

По оценке телеканала, в акции приняли участие несколько сотен человек. Корреспондент «Медузы» оценил количество участников не менее чем в 1500 человек. На акции выступили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и сторонник политика Алексея Навального Любовь Соболь.

Во время мероприятия стало известно, что Яшину отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. По его словам, в окружной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у Соболь, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Решение по их регистрации кандидатами еще не было принято.

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Политика
Новости

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

В окружной комиссии проигнорировали все аргументы и отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи, рассказал Яшин. Кроме того, еще одним основанием для отказа в регистрации стала жалоба кандидата в депутаты Мосгордумы в том же округе Михаила Конева. Он заявил, что Яшин использовал административный ресурс, когда размещал ссылки на свои видео на сайте муниципального округа.

Яшин намерен подать апелляцию на отказ в регистрации кандидатом. Он также продолжит участвовать в акциях протеста.

На прошлой неделе рабочая группа, проверявшая подписи Яшина, сообщила, что у него недействительных подписей больше, чем это допустимо по закону. Такими были признаны более 11% собранных им подписей.

Недопустимую долю недостоверных подписей также обнаружили еще у нескольких оппозиционеров, в том числе у соратников Алексея Навального Любови Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой. Накануне в Москве прошла несогласованная акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

Политика
Новости

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан, сообщили в пресс-службе суда. Мера пресечения избрана сроком до 12 сентября.

Шишканова подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), передает «Интерфакс». Он вину не признает.

О задержании Шишканова в понедельник, 15 июля, сообщил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Шишканов был задержан на своей даче в Раменском, писал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что в то же время в Люберцах задержали еще нескольких криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.

Недвижимость
Новости

ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике

Ведомости
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Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Компания «Галеон», которая принадлежит банку «Россия», 12 июля получила 31% акций «Морского порта Геленджик», а ВТБ – 20%. Ранее 51% акций принадлежали компании «ТРК инвест». Еще 49% находятся у компании «Геленджикский морской порт».

В мае 2018 г. администрация Краснодарского края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» о возведении береговой инфраструктуры в порту города. В августе премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении АО «Стройтранс­газ» единственным исполнителем работ по строительству береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик. «Стройтранс­газ» входит в Volga Group Геннадия Тимченко, который также является одним из крупнейших акционеров банка «Россия».

Политика
Новости

Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости
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Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию подтвердили факт их ареста.

Задержание и арест офицеров ФСБ произошли в апреле, но официально об этом не сообщалось. Дело было возбуждено после того, как они попытались получить с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей, 5 млн руб. в месяц за решение конфликта с АО «Мострансагентство» – собственником здания, в котором расположен отель.

Гендиректор «Москоу Холидэй» Магомед-Салях Бигаев ранее был задержан сотрудниками МВД по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а затем арестован. Это произошло после его встречи с Богдановым и Ивановым. По словам собеседника РБК, его подозревают в мошенничестве, связанном с работой автоломбарда ОАО «Автофинанс». Иванов и Богданов пытались использовать информацию об аресте Бигаева в своих интересах.

Руководитель «Мострансагентства» Виктор Горин на допросе рассказал, что в 2017 г. здание гостиницы было «захвачено» другим фигурантом связанного с «Автофинансом» дела – Юнус-беком Магомадовым. Он не оплачивал аренду и не покидал здание. Горин заявил, что не обращался к ФСБ за помощью в конфликте с «Москоу Холидэй».

Бизнес
Новости

Университет «Синергия» отрицает блокировку своих счетов налоговиками

Ведомости
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Университет «Синергия» отрицает информацию о блокировке счетов вуза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета. «Официально информируем о том, что у университета «Синергия» никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались», – уточнили в университете.

Ранее издание The Bell сообщило, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета университета и бизнес-школы «Синергия». Сумма долга «Синергии» перед бюджетом составила 27,3 млн руб. Средства университета были заблокированы как минимум на 21 банковском счете, писал The Bell. Под блокировкой, по его данным, оказались счета минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова. Сам он в беседе с изданием утверждал, что задолженность почти вдвое меньше.

После блокировки счетов ректор «Синергии» и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали основное юридическое лицо бизнес-школы, которое продает программы МВА и устраивает семинары «Синергии», гражданину Гватемалы Мариано Геррера. Аветов с конца апреля находится в США. Однако ни он, ни Лобов не считают, что у «Синергии» есть проблемы с финансами или с законом, отмечал The Bell.

В ФНС пояснили, что счета не блокируют полностью, а приостанавливают операции в пределах суммы задолженности. Сейчас «Синергия» не может проводить транзакции и платить партнерам и поставщикам, но вправе получать деньги за услуги. Информация о блокировке есть в базе «СПАРК-Интерфакса», указывал The Bell. ФНС также подтвердила изданию блокировку.

Политика
Новости

Глава Мосгоризбиркома отказался от публичной встречи с независимыми кандидатами

Ведомости
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался публично встретиться сразу со всеми независимыми кандидатами. Об этом написал на своей странице в Twitter один из кандидатов, директор ФБК Алексея Навального Иван Жданов. Кандидаты отказались от встречи по одному и без камер.

Горбунов поговорил с независимым кандидатом в коридоре, рассказал журналистам бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передает телеканал «Дождь». Он пообещал, что к каждому кандидату на заседание окружной комиссии будет направлен представитель Мосгоризбиркома.

Горубнов заявил «РИА Новости», что готов был всех слушать поодиночке. По его мнению, кандидаты были не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую долю недостоверных подписей. Среди них оказались Гудков, Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина и другие. Накануне в Москве прошла акция протеста, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы.

Горбунов 15 июля заявил, что готов встретиться со всеми независимыми кандидатами. Он отметил, что никому из них пока не отказано в регистрации для участия в выборах.

Кандидаты у здания Мосгоризбиркома

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