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Маркетплейс от «М.Видео — Эльдорадо» ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах

Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», запускает сервис в формате click&collect, который позволит покупать товары напрямую из офлайн-магазинов. Об этом представитель компании сообщил «Коммерсанту».

Первые партнеры марткеплейса — сеть игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлер «Юлмарт». Как пояснил гендиректор Goods Соломон Кунин, клиент сможет забрать заказ через час в удобно расположенном магазине и купить товар из ассортимента, который не может быть доставлен курьером. Продавец получает поток клиентов в свой офлайн-магазин, добавил он.

Goods также планирует ввести возможность покупки через сервисов лекарств и алкоголя — товаров, онлайн-торговля которыми сейчас запрещена. Переговоры с ритейлером SimpleWine находятся на финальной стадии, он станет первым продавцом алкоголя на площадке, рассказал представитель маркетплейса. То же — с крупной аптечной сетью, отметил он, не уточнив, о какой сети идет речь.

Сервис с бронированием алкогольной продукции с последующим самовывозом с конца 2018 г. работает на «Яндекс.Маркете». Поначалу продажа алкоголя вызвала претензии со стороны алкогольного регулятора — Росалкогольрегулирования (РАР). Позже регулятор объявил, что нарушение устранено. Опция забронировать алкоголь на «Яндекс.Маркете» сохранилась. Компания сообщала, что произвела доработки, касающиеся показа информации о товарах. О каких именно доработках идет речь, она не уточнила.

Как подчеркнул Кунин, сервис Goods полностью соответствует требованиям РАР.

Маркетплейс Goods был запущен весной 2017 г. Первые полтора года он работал только в столичном регионе, а затем вышел за пределы Москвы — в 87 городов России. Как говорил в сентябре 2016 г. источник, знакомый с планами «М.Видео», компания заинтересовалась моделью торговой площадки, в частности, из-за обострения конкуренции с «Яндекс.Маркетом».