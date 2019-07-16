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«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Казахстанская структура металлургической компании ArcelotMittal, «АрселорМиттал Темиртау», уведомила официального дистрибутора «Газпромнефть — смазочные материалы» в Казахстане — ТОО «Ник Ойл» — о временном прекращении работы с ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленное в «Ник-Ойл» письмо.

Решение принято из-за санкций Украины и Евросоюза против «Газпром нефти», чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора «АМТ Темиртау» и АМТ, говорится в письме. В «АМТ Темиртау» не ответил на звонки «Коммерсанта». «Газпромнефть — смазочные материалы» назвала произошедшее недоразумением. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «Газпром нефть» рассчитывает на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб отношениям двух стран.

Как рассказал директор ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер, в середине июня компанию предупредили о том, что контракт будет прерван из-за санкций. «Мы были удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания», — отметил он.

По его словам, он планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. «Роснефть», которая тоже находится под санкциями, продолжает работу с АМТ, говорит он. Гардер назвал крайне маловероятным, что санкции были использованы лишь как предлог для смены поставщика. Об этом же сообщили о источники в АМТ. По их словам, решение принято по указанию руководства: «Причем не нашего, а международного».

ТОО «Ник-Ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпром нефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. По данным источников «Коммерсанта», это частная компания, которая связана с «Газпром нефтью» только коммерческими отношениями.

«Газпром нефть» находится по секторальными санкциями США и ЕС с 2014 г., а также финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.