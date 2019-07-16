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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы

Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса», «Яндекс.Маркет», приостановило продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекс.Маркета».

Bringly – трансграничный маркетплейс, который продает россиянам товары из онлайн-магазинов Китая, Турции, Великобритании и других стран. Тестировать трансграничные онлайн-продажи продуктов площадка начала в I квартале 2019 г. Продукты питания предоставлял на тестовом периоде крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada, рассказывал ранее представитель российской компании. К заказу предлагались нескоропортящиеся продукты: чай, кофе, бакалея, кондитерские изделия и другие продукты, не требующие специальных условий хранения.

«Мы протестировали продажи категории продуктов питания на Bringly, они показали хороший результат. Сейчас работаем над оптимизацией логистического решения для нескоропортящихся товаров и планируем вернуть их в продажу», – уточнил представитель «Яндекс.Маркета». По его словам, площадка хочет улучшить условия по срокам и стоимости доставки из Турции: средний чек для продуктов питания мог быть ниже, чем для других популярных непродовольственных товаров, например одежды и обуви.

Долгосрочная цель компании – создать на Bringly полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из онлайн-магазинов европейских и азиатских стран, а также США, рассказывал в феврале 2019 г. «Ведомостям» директор по международному развитию компании «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев. Например, у российских покупателей есть заметный спрос на биотовары, поэтому в будущем Bringly может начать продажи такой продукции из европейских онлайн-магазинов. Крупнейший зарубежный маркетплейс на российском рынке – AliExpress не продает продукты питания.

Помимо Bringly «Яндекс.Маркет» развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс, работающий с российскими поставщиками, «Беру».