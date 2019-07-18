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«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ

«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Игоря Демина. Прокачка на НПЗ началась в 02.00 (мск).

Перебои в работе Антипинского НПЗ мощностью 9 млн т начались в конце 2018 г. Несколько дней в декабре завод не мог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо.

Аналогичная ситуация повторилась весной. В мае из-за сложной финансовой ситуации и перебоев с поставками нефти Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд руб. К делу присоединились кредиторы НПЗ, в том числе «Абсолют банк», Московский кредитный банк и др.

После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar – компании «Сокар энергоресурс». Источники «Ведомостей», близкие к предприятию, говорили, что общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд. 15 июля Антипинский НПЗ сообщил, что в рамках подготовки технологических установок к запуску завершил ремонт основного производственного оборудования.

В июле был арестован бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.