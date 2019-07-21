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Две авиакомпании приостановили полеты в Каир из соображений безопасности

Британская British Airways и немецкая Lufthansa приостановили полеты в аэропорт Каира из соображений безопасности. Компании назвали это мерой предосторожности, не объяснив, что именно вызвало у них опасения.

Первой о приостановке полетов в столицу Египта объявила British Airways. «Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности для дальнейшей оценки», – сообщила изданию Financial Times пресс-служба перевозчика вечером 20 июля.

Утром 21 июля о приостановке полетов в Каир заявила Lufthansa. Как передал телеканал ARD, компания заявила, что может возобновить полеты уже сегодня, после оценки ситуации. Каких-либо дополнительных сведений перевозчик не предоставил.

Британское министерство иностранных дел 20 июля выпустило предупреждение для туристов, порекомендовав им отказаться от поездок к западу от долины Нила, а также от полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейха, объяснив это повышенной террористической угрозой. В ноябре 2015 г. самолет с российскими туристами, вылетевший из этого аэропорта в Санкт-Петербург, был взорван в воздухе. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.