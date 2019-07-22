До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

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Возможность регистрировать ДТП по Европротоколу через «Госуслуги» введут с октября

Убытки в ОСАГО по Европротоколу (без вызова представителя дорожной полиции) с 29 октября 2019 г. можно будет оформить через портал госуслуг. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

В нем отмечается, что направляемое страховой компании извещение о ДТП будет подписываться участниками аварии в электронном виде. Сами файлы будут направляться автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут.

Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти. Если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса.

Все проверочные мероприятия будут осуществляться 20 минут, как и по действующему сейчас порядку, подчеркивает ЦБ. Если через 20 минут ответ от государственного органа получен не будет, договор ОСАГО должен быть заключен.

О том, что правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО, стало известно в январе. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, по Европротоколу можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение.

Европротокол применяется, когда в аварии два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 000 руб. (этот лимит действует в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах – 100 000 руб.), нет разногласий в отношении виновника ДТП.