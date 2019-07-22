До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в некоторых регионах доля фальсификата достигает 80%.
Питьевая вода – самая подделываемая продукция, утверждает Чемезов. Он призвал обязательно начать маркировку этой продукции. Чемезов напомнил Путину, что с 1 июля введена обязательная маркировка обуви и некоторых фармацевтических изделий.
«Ростеху» принадлежит 25% Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который в апреле был назначен оператором цифровой маркировки всех товаров. Проект маркировки стартовал еще в 2016 г., когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. До марта этим занималась ФНС, затем она передала эти функции ЦРПТ. Сейчас среди продовольственных товаров в рамках эксперимента маркировке подлежит только молочная продукция. К 2024 г. власти планируют распространить маркировку товаров на все товарные группы.