Бизнес

Новости

Reuters сообщил о планах России продлить на год договор о транзите газа через Украину

Москва планирует перезаключить сделку с Киевом о транзите газа в Евросоюз на короткий срок, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопроводов в обход Украины, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. Договор о транзите газа из России через Украину истекает в конце 2019 г.

Один из источников указал, что для российской стороны подошло бы продление сделки на один год, в то время как Украина намерена добиваться десятилетнего контракта на выгодных для себя условиях. Евросоюз поддерживает позицию Киева в этих переговорах, уточняет издание. «Газпром» и Минэнерго России отказались комментировать агентству эту информацию.

Ранее «Ведомости» выяснили, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил 16 сентября провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием представителей России и Украины, посвященную продлению контракта на транзит газа.

«Газпром» строит два трубопровода в обход Украины. При этом начало работы второй нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд куб. м) зависит от готовности газопроводов на маршруте Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия, из которых ни один еще не построен. Кроме того, Дания еще не согласовала строительство «Северного потока – 2».