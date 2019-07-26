«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe Generale

Политика

Новости

Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь использовала право не свидетельствовать против себя и отказалась давать показания сотрудникам Следственного комитета, сославшись на 51 ст. Конституции, об этом она сообщила в Twitter.

Как уточнил ТАСС ее адвокат Иван Сустин, также Соболь отказалась предоставить следователям образцы записи ее голоса и дать подписку о неразглашении данных следствия. Политик считает, что это может нарушить ее право на защиту. Пока Соболь проходит в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в Москве.

Мосгоризбирком 25 июля не стал отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома, где будет ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, чтобы передать ей результаты независимой экспертизы подписей, собранных в ее поддержку. Около полуночи охрана Мосгоризбиркома вывела из здания журналистов, а отказавшуюся добровольно уходить Соболь вынесли из здания на диване.

Утром член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал этот инцидент «РИА Новости»: «Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих». Он также заявил, что Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, после того как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии.

Возле здания избиркома Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили, продержав там несколько часов. Соболь писала, что к ней в ОВД не пропускали адвоката, что является нарушением ее права на защиту.

СК 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.