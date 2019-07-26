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«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe Generale

Ведомости
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Совет директоров «Лукойла» одобрил договор поручительства с Citibank, говорится в сообщении на сайте компании. В соответствии с ним «Лукойл» будет поручителем по кредитной линии Citibank и Societe Generale на $1 млрд, которую привлекает Lukinter Finance B.V. (принадлежит «Лукойлу»).

Чистый долг «Лукойла» на конец I квартала 2019 г. составил 197 млрд руб., что на 36,8% ниже уровня годом ранее. Однако это в 4,7 раза выше, чем по итогам IV квартала 2018 г. – тогда он составлял около 42 млрд руб.

В презентации «Лукойла» не дается прогноза по чистому долгу до конца года. Предполагается, что капзатраты компании в 2019 г. могут составить до 500 млрд руб. в зависимости от решений в рамках сделки ОПЕК+.

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Бизнес
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Банк «Русь» уведомил о намерении подать иск о банкротстве Utair

Ведомости
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Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» намерен подать иск о банкротстве авиакомпании Utair, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Банк полагает, что авиакомпания обладает признаками банкротства, что является основанием для введения в отношении нее процедуры наблюдения, утверждения временного управляющего и удовлетворения требований кредиторов. Иск о банкротстве кредитная организация намерена подать в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Банк «Россия» 22 июля подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на 155,35 млн руб. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск принят в производство, по нему назначено предварительное заседание на 9 сентября. Требования банка не уточняются. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

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Политика
Новости

Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь использовала право не свидетельствовать против себя и отказалась давать показания сотрудникам Следственного комитета, сославшись на 51 ст. Конституции, об этом она сообщила в Twitter.

Как уточнил ТАСС ее адвокат Иван Сустин, также Соболь отказалась предоставить следователям образцы записи ее голоса и дать подписку о неразглашении данных следствия. Политик считает, что это может нарушить ее право на защиту. Пока Соболь проходит в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в Москве.

Мосгоризбирком 25 июля не стал отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома, где будет ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, чтобы передать ей результаты независимой экспертизы подписей, собранных в ее поддержку. Около полуночи охрана Мосгоризбиркома вывела из здания журналистов, а отказавшуюся добровольно уходить Соболь вынесли из здания на диване.

Утром член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал этот инцидент «РИА Новости»: «Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих». Он также заявил, что Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, после того как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии.

Возле здания избиркома Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили, продержав там несколько часов. Соболь писала, что к ней в ОВД не пропускали адвоката, что является нарушением ее права на защиту.

СК 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

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Соратника Навального допустили до выборов мэра Новосибирска

Ведомости
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Лидер штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра города. Такое решение было принято на заседании городского избиркома, сообщает местное издание «Сибкрай».

Бойко – единственный зарегистрированный на выборах в Новосибирске кандидат-самовыдвиженец, сообщает «Интерфакс – Сибирь». В отличие от выдвинутых партиями претендентов, для регистрации ему нужно было собрать почти 5900 подписей в свою поддержку. Он сдал 6500 подписей, а 24 июля узнал, что в избиркоме забраковали только 5,5% при допустимой планке в 10%.

На выборы, который пройдут в единый день голосования 8 сентября этого года, выдвигались 20 человек, пишет «Коммерсантъ – Новосибирск». Всего зарегистрированы 17 кандидатов. Отказано было двум самовыдвиженцам, которые не смогли собрать подписей, и кандидату от Партии социальных реформ.

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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру Минкультуры

Ведомости
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Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение адвокатского бюро «Бартолиус», которое представляет кинотеатр. Поводом для жалобы стал штраф в 280 000 руб., который «Пионер» получил за показ картины, прокатное удостоверение которой отозвал Минкульт. Представитель кинотеатра подтвердил «Ведомостям» подачу жалобы в КС.

«Пионер» попросил КС признать нормы, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения, неконституционными. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. Сейчас они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причем во внесудебном порядке, считает кинотеатр.

Минкульт уже не раз комментировал ситуацию с фильм «Смерть Сталина», заявила «Ведомостям» директор департамента кинематографии Ольга Любимова: «Добавить по конкретному обращению в КС нам пока нечего». На запрос «Интерфакса» о комментарии она добавила, что жалобу «Пионера» на цензуру должны рассматривать и комментировать юристы, а не департамент.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться 25 января, но Минкультуры отозвало у картины прокатное удостоверение. Сделать это министра культуры Владимира Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. По их мнению, фильм является «злобной и абсолютно неуместной якобы «комедией», которая «очерняет память о наших гражданах, победивших фашизм». Режиссеры также увидели в фильме экстремистскую информацию. Несмотря на отзыв прокатного удостоверения, кинотеатр «Пионер» провел три сеанса картины, за что суд оштрафовал его.

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Политика
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Против бывшего председателя астраханского правительства возбудили уголовное дело

Ведомости
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Главное следственное управление Следственного комитета (СКР) возбудило дело против бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо Султанова фигурантом дела стал также и. о. зампредседателя правительства – министр финансов региона Виталий Шведов. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотреблением должностными полномочиями).

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на 6 млрд руб. в одном из банков, несмотря на то что на счетах бюджета Астраханской области были деньги и займ не требовался. Процентная ставка по кредиту составляла от 7 до 8,5%, но если бы у чиновников была необходимость в кредите, они могли взять бюджетный кредит с более низкой ставкой – 0,1%, отмечает СКР. Ущерб бюджету региона ведомство оценило в 212 млн руб.

Действия Султанова и Шведова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, подчеркивает следствие.

Чиновники задержаны, сообщила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко. Источник агентства рассказывал, что силовики проводят обыски в министерстве финансов Астраханской области. Источник РБК сообщил, что Султанова и Шведова задержали утром 26 июля, они находились у себя дома.

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Технологии
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Доходы «Яндекса» второй год подряд растут на 40%

Ведомости
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Выручка «Яндекса» во II квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросла на 41% до 41,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. В эти данные не включены результаты «Яндекс.Маркета». Основатель «Яндекса» Аркадий Волож подчеркнул, что это уже пятый квартал, когда доходы компании растут больше чем на 40%.

Но все же совокупная выручка поисковика во II квартале росла медленнее, чем в начале года (плюс 45% в I квартале 2019 г.), замедлился и рост его рекламных доходов – плюс 21% против плюс 25%. Замедление рекламных доходов компания объясняет высокой базой того же периода 2018 г.

Реклама остается основным источников доходов «Яндекса», но растет доля выручки, связанная с интернет-коммерцией и логистикой, – с 27% в начале года до 30% во II квартале.

Рентабельность компании по EBITDA улучшилась с 28,9% в начале года до 31,6% во II квартале. Это, в частности, произошло потому, что снова после длительного времени стал операционно прибылен сегмент «Яндекс.Такси», следует из сообщения. Кроме сервиса такси туда входят «Яндекс.Еда» и проект по запуску беспилотных автомобилей.

Политика
Новости

Прокуратура начала расследование против не допущенных на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщается на сайте ведомства. Большая часть из них не была зарегистрирована на выборах.

В сообщении прокуратуры поясняется, что они – организаторы запланированной на ближайшие выходные несанкционированной массовой акции. Речь идет, в частности, о Любови Соболь, Илье Яшине, Дмитрии Гудкове, Юлии Галяминой, Иване Жданове. Как подчеркивает прокуратура, расследование проводится, так как ранее их уже предостерегали о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного мероприятия 14 июля, однако они предостережение проигнорировали.

По какой именно статье КоАП проходит расследование, ведомство не уточнило.

20 июля оппозиционер Алексей Навальный, выступая на согласованном митинге в Москве в поддержку не зарегистрированных на выборах кандидатов в Мосгордуму, выдвинул ультиматум столичным властям. Он предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

24 июля управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за митинга около здания Мосгоризбиркома, прошедшего 14 июля. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ряд кандидатов, в том числе Соболь, Яшина, Гудкова, Галямину и Жданова, не допустили до выборов в Мосгордуму. Это решение Мосгоризбирком объяснил тем, что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

Технологии
Новости

Британский регулятор оштрафовал телеканал RT на $250 000 за необъективность

Ведомости
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Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom оштрафовал телеканал RT (ранее Russia Today) на $250 000 за несоблюдение правил вещания и необъективность при освещении некоторых событий, говорится в сообщении регулятора. Особенно Ofcom обеспокоила частота нарушений правил RT в течение короткого периода времени.

Ofcom ранее пришел к выводу, что RT пристрастно освещал события во время конфликта в Сирии и дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Регулятор нашел существенные нарушения в трех программах телеканала: в них не было альтернативных точек зрения. В конце 2018 г. Ofcom опубликовал расширенные итоги расследования работы RT, согласно которым телеканал нарушил правила вещания и был необъективен в семи программах, вышедших за шесть недель с 17 марта по 26 апреля 2018 г.

Регулятор отметил, что при выборе наказания для телеканала он учел действия RT по устранению нарушений. «Мы также не зафиксировали каких-либо дальнейших нарушений наших правил RT вплоть до сегодняшнего дня», – говорится в сообщении Ofcom. Регулятор подчеркнул, что дождется решения суда по заявлению RT о пересмотре решений Ofcom и до этого решения применять санкции к телеканалу не будет.

Пресс-служба RT назвала решение Ofcom возмутительным, поскольку оно было принято до решения суда, который «должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT». В RT отметили, что сумма штрафа значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о планах России продлить на год договор о транзите газа через Украину

Ведомости
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Москва планирует перезаключить сделку с Киевом о транзите газа в Евросоюз на короткий срок, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопроводов в обход Украины, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. Договор о транзите газа из России через Украину истекает в конце 2019 г.

Один из источников указал, что для российской стороны подошло бы продление сделки на один год, в то время как Украина намерена добиваться десятилетнего контракта на выгодных для себя условиях. Евросоюз поддерживает позицию Киева в этих переговорах, уточняет издание. «Газпром» и Минэнерго России отказались комментировать агентству эту информацию.

Ранее «Ведомости» выяснили, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил 16 сентября провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием представителей России и Украины, посвященную продлению контракта на транзит газа.

«Газпром» строит два трубопровода в обход Украины. При этом начало работы второй нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд куб. м) зависит от готовности газопроводов на маршруте Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия, из которых ни один еще не построен. Кроме того, Дания еще не согласовала строительство «Северного потока – 2».

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Финансы
Новости

Сбербанк сообщил о персонализации своих банкоматов

Ведомости
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Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов, сообщает пресс-служба кредитной организации. После прохождения идентификации клиент на главном экране увидит те пункты меню, которые он чаще всего использует. Система будет предлагать клиенту наиболее часто используемые суммы снятия наличных, регулярно совершаемые операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок.

Также банк обещает клиентам актуальные предложения, подобранные под их интересы.

По информации пресс-службы, новый функционал уже доступен в 44 000 банкоматов, а до конца 2019 г. его распространят на всю сеть банкоматов, имеющих сенсорный экран. По словам старшего вице-президента банка Сергея Мальцева, персонализация банкоматов позволит клиентам экономить время и получать подходящие именно им услуги.

Сбербанк – крупнейший российский банк. Контрольный пакет в нем принадлежит Центробанку.

Политика
Новости

ЦИК Украины объявил об итогах обработки 100% протоколов на выборах в Раду

Ведомости
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По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленеского «Слуга народа» набрала 43,16% по партийным спискам, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Пророссийская партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла второе место с 13,05%. Партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и «Европейская солидарность» — набрали 8,18 и 8,1% соответственно. Электоральный барьер в 5% прошла также партия Святослава Вакарчука, она набрала 5,82%.

Остальные участвовавшие в выборах партии – их 17 – не преодолели барьер. Больше всех к нему приблизилась «Радикальная партия Олега Ляшко», она набрала 4,01% голосов.

В мае во время церемонии своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады. Досрочные выборы депутатов украинского парламента нового созыва состоялись 21 июля.

На Украине смешанная система выборов в Раду: половина из 450 депутатов избираются по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции. «Слуга народа» лидирует и по партспискам, и по одномандатным округам.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

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