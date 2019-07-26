Банк «Русь» уведомил о намерении подать иск о банкротстве Utair
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» намерен подать иск о банкротстве авиакомпании Utair, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Банк полагает, что авиакомпания обладает признаками банкротства, что является основанием для введения в отношении нее процедуры наблюдения, утверждения временного управляющего и удовлетворения требований кредиторов. Иск о банкротстве кредитная организация намерена подать в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Банк «Россия» 22 июля подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на 155,35 млн руб. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск принят в производство, по нему назначено предварительное заседание на 9 сентября. Требования банка не уточняются. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.
Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.