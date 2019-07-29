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«Новатэк» попросил Медведева о субсидировании процентных ставок для проекта «Арктик СПГ – 2»

Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил о субсидировании процентных ставок при строительстве газовозов для проекта «Арктик СПГ — 2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Суда будут построены на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), их финансирование будет организовано по лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ. Всего компания рассчитывает построить в 2020–2025 гг. 15 газовозов, их совокупная стоимость оценивается в $5 млрд.

В своем письме Михельсон просит либо субсидировать ставки из федерального бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния, что могло бы позволить госкорпорации предложить «Новатэку» более низкие процентные ставки.

Получить кредиты в международных банках будет проблематично, говорят собеседники «Ъ»: участники консорциума, управляющего верфью, находятся под санкциями, а также у «Звезды» нет опыта постройки подобных судов.

В Минфине и «Совкомфлоте», который должен получить контракт на первые пять газовозов для «Арктик СПГ 2», не стали комментировать ситуацию. Отказался от комментариев и пресс-секретарь Медведева. По данным источника газеты в правительстве, Медведев поручил проработать вопрос, но конкретных решений принято не было. В ВЭБ.РФ отметили, что на текущий момент одобрено участие госкорпорации в финансировании строительства лишь шести танкеров на «Звезде», а по остальным судам решения нет.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка» (первым стал завод «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т). «Арктик СПГ- 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного гаща мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» планируется в 2022–2023 гг. В составе акционеров проекта французская Total и китайские корпорации CNODC и CNOOC, а также консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Всем им принадлежит по 10%. Оставшимися 60% владеет сам «Новатэк».