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Минсельхоз пока не будет пересматривать из-за пожаров прогноз по урожаю зерна

Ведомости
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Минсельхоз  в ближайшее время не планирует пересматривать из-за лесных пожаров прогнозы по урожаю зерновых, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. «Минсельхоз внимательно следит за развитием ситуации, проводится предварительная оценка ущерба сельскому хозяйству региона», – уточнил он.

Текущий прогноз Минсельхоза по сбору зерновых на 2019 г. – 118 млн т, включая 75 млн т пшеницы. По данным ведомства, на 29 июля намолочено 50,3 млн т зерновых и зернобобовых культур с 14,5 млн га; урожайность ниже прошлогодней – 34,7 ц/га против 36 ц/га. Неделю назад многие аналитики пересмотрели виды на урожай: ИКАР снизил оценку до 120,2 млн т со 121,5 млн т, прогноз «Совэкона» даже ниже официального – 117,2 млн т; данные по пшенице – 74,6 млн т и 73,7 млн т соответственно.

Последний, июльский, для России прогноз минсельхоза США, чья аналитическая служба считается одной из самых авторитетных в мире, – 113 млн т зерна, в том числе 74,2 млн т пшеницы. Это на 3,4 млн т меньше, чем ведомство рассчитывало месяцем ранее. При этом американские аналитики не учитывают данные по Крыму (это около 1 млн т в этом году), а также некоторые виды зернобобовых, например гречиху.

Сейчас из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в России в настоящий момент горит около 2,3 млн га леса.

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Политика
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Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Милова задержали 27 июля, когда он вел трансляцию несогласованной акции на YouTube-канале «Навальный Live». Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). После этого решения суд сразу начал рассматривать второй протокол в отношении Милова за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).

Ранее 29 июля московские суды арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 15 суток, главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина – на 10 суток, муниципального депутата Константина Янкаускаса – на 7 суток. Все они были задержаны 27 июля во время или после несогласованной акции в центре Москвы в поддержку не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Московская полиция сообщала, что всего на акции были задержаны 1074 человек, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

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Технологии
Новости

Grab и SoftBank инвестируют $2 млрд в развитие онлайн-сервисов в Индонезии

Ведомости
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Сервис заказа такси в Юго-Восточной Азии Grab и японский SoftBank инвестируют $2 млрд в индонезийский рынок. Эти средства пойдут на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры страны.

SoftBank и Grab планируют развивать в Индонезии экосистему электромобилей. В течение ближайших трех месяцев Grab запустит в стране сервис по оказанию электронных медицинских услуг. Кроме того, компания откроет в Джакарте вторую штаб-квартиру, которая также станет главным офисом для GrabFood – крупнейшего сервиса по доставке еды в Юго-Восточной Азии.

Об этом решении было объявлено после встречи руководителей Grab и SoftBank с президентом Индонезии Джоко Видодо. На ней обсуждалось стремление Индонезии стать крупнейшей цифровой экономикой в регионе в течение следующих нескольких лет, сосредоточив внимание на инвестициях в технологический сектор.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. В марте 2018 г. Uber продала этой компании часть своего бизнеса в Азии. На индонезийском рынке Grab конкурирует с местным сервисом заказа такси Go-Jek.

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Политика
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

Ведомости
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В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Егоров уточнил в разговоре с «Медиазоной», что Жданова признали виновным в участии в несогласованной акции, мешавшей движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Московские суды 29 июля арестовали еще нескольких не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за организацию несогласованных акций. Илья Яшин получил 10 суток ареста, Константин Янкаускас – семь суток, Александр Соловьев – восемь суток. Рассмотрение протокола на Дмитрия Гудкова суд перенес.

Оппозиционеры были задержаны в выходные во время или после акции у мэрии и на Трубной площади. Всего на несогласованной акции протеста 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.

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Политика
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Офис Зеленского сообщил о планах запустить госканал на русском языке

Ведомости
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Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

Такой канал необходим, чтобы Украина могла бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также за умы россиян, пояснил он. Тимошенко отметил, что это должен быть государственный канал, но они сейчас договариваются с частными каналами о передаче прав на использование их контента.

На Украине до 2014 г. можно было официально использовать русский язык в нескольких регионах. В мае бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного», который предусматривает обязательное использование украинского языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский – один из основателей студии «Квартал-95». В частности, она снимает юмористическое шоу «Вечерний квартал», которое выходит на украинском и русском языках. С 2012 г. студия сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

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Политика
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Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии

Ведомости
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Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости». К 5 годам лишения свободы также был приговорен экс-глава ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов.

По версии следствия, ФСИН в 2015 г. заключила госконтракты с «Производственно-промышленным домом» на закупку обуви на общую сумму более 263 млн руб. Однако в действительности ее изготовлением занимались заключенные и сотрудники «Даце групп» Смбата Арутюняна. Обувь была сделана из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Арутюнян в сентябре 2018 г. был осужден на 3,5 г. колонии.

Перед началом заседания Коршунов заявил журналистам, что не признает вину, потому что «вся обувь была пошита и сношена». Замглавы ФСИН также рассказал, что, находясь в СИЗО, обнаружил проблемы, которые нужно решать на законодательном уровне. «Мы не знаем то, что надо в принципе делать. К великому сожалению, для того, чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в "Лефортово"», – сказал он.

Это первый приговор Коршунову. В его отношении было возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о закупке топлива и продуктов по завышенным ценам.

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Политика
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Суд арестовал участника митинга за бросок мусорного бака в бойца ОМОНа

Ведомости
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Участник прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга Евгений Коваленко арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы, передает «Интерфакс». Он будет находиться под стражей до 27 сентября.

Коваленко предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, он бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии, этот боец ОМОНа проходит по делу в качестве потерпевшего. Если вина будет доказана, мужчине грозит либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. По данным ТАСС, Коваленко признал свою вину. Ранее сообщалось, что Коваленко грозит и административное наказание за участие в несанкционированной акции протеста в центре города.

В субботу на Тверской и других улицах в центре города прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней было задержано рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Акция оппозиции стала ответом на отказ избиркомов регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинству политиков отказали из-за недостоверных подписей в поддержку их выдвижения. При этом зачастую избиркомы признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину задержали до начала акции.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Бизнес
Новости

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО бывшего бенефициара Антипинского НПЗ и владельца New Stream («Новый поток») Дмитрия Мазурова, обвиненного в мошенничестве, передает «Интерфакс». Предприниматель останется под стражей до 12 сентября. Мазуров не признает вины.

В принадлежащей ему компании New Stream считают необоснованным принятое судом апелляционной инстанции решение. «Действующее уголовно-процессуальное законодательство запрещает применение стражи в качестве меры пресечения по делам, связанным с предпринимательской деятельностью», – отмечается в сообщении.

Мазуров был арестован 15 июля на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Руководство НПЗ также заявило в правоохранительные органы о мошенничестве со стороны Мазурова и бывшего гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко, который, по данным СК, скрылся за границей.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов. Кроме того, банк уверен, что с Антипинским НПЗ заключались договоры на нерыночных условиях. Сбербанк обвинил Мазурова в том, что его действия снизили платежеспособность НПЗ и привели к остановке предприятия.

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Технологии
Новости

Представитель Акимова заявил о вреде законопроекта о значимых IT-ресурсах

Ведомости
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Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах наносит вред конкурентоспособности отечественных IТ-компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова.

«В существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижения целей национальной программы «Цифровая экономика», – сказал он. По его словам, внесенный в Госдуму проект закона негативно влияет на устойчивость и конкурентоспособность российских компаний и подает «всем участникам технологического рынка неправильные сигналы».

В Госдуму 26 июля внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин – говорил, что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20%.

Представитель «Яндекса» говорил, что документ нельзя принимать в текущем виде. В Mail.ru Group отметили, что компания готова принять участие в его обсуждении. Акции «Яндекса» на Мосбирже начали падение в понедельник на открытии торгов, к 17.45 мск они снижались более чем на 4%.

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Экономика
Новости

Росстат зафиксировал рост бедности

Ведомости
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата. Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек).

«Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении. В частности, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 руб. в I квартале 2018 г. до 10 753 руб. в I квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2%. При одинаковом росте обоих показателей число людей, живущих за чертой бедности, осталось бы неизменным, указывает служба.

Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Политика
Новости

Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Ведомости
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Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.

«Шотландию игнорировали на протяжении всего процесса Brexit, и теперь настало время всем, кому небезразлично будущее Шотландии, объединиться, чтобы выработать собственный курс и сказать тори: перестаньте вести нашу страну к катастрофе», – отметила она.

По ее мнению, Джонсон сформировал «неуступчивое правительство» тори с одной единственной целью – вывести Шотландию и Соединенное Королевство из ЕС без соглашения.

Джонсон после избрания планирует встретиться со Стерджен. Также у него запланированы визиты в Уэльс и Северную Ирландию. Как отмечает Sky news, Джонсон ранее призвал укрепить единство Соединенного Королевства и объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Эти меры призваны развеять опасения по поводу возможного распада Соединенного Королевства после Brexit, указывает телеканал.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 г. Это может произойти раньше, если депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании. Фотографии

Бизнес
Новости

МЧС рассказало об угрозе загрязнения Байкала промышленными отходами

Ведомости
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В озеро Байкал могли попасть промышленные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в настоящее время эта угроза ликвидирована, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

Сильные дожди привели к частичному разрушению моста через реку Солзан, рассказал собеседник агентства. Элементы разрушенного моста повредили насосную установку комбината. Это создало угрозу размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в Байкал.

Сейчас угроза перелива дамбы на комбинате снята, подчеркнули в МЧС. Для откачки отходов и вывоза мусора на канализационной станции ведомство направило специальную грузовую и инженерную технику.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в сентябре 2013 г. По оценке Росгеологии, предприятие накопило 5,7 млн кубометров отходов, которые содержатся в 12 картах-накопителях.

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