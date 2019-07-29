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Минсельхоз пока не будет пересматривать из-за пожаров прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз в ближайшее время не планирует пересматривать из-за лесных пожаров прогнозы по урожаю зерновых, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. «Минсельхоз внимательно следит за развитием ситуации, проводится предварительная оценка ущерба сельскому хозяйству региона», – уточнил он.

Текущий прогноз Минсельхоза по сбору зерновых на 2019 г. – 118 млн т, включая 75 млн т пшеницы. По данным ведомства, на 29 июля намолочено 50,3 млн т зерновых и зернобобовых культур с 14,5 млн га; урожайность ниже прошлогодней – 34,7 ц/га против 36 ц/га. Неделю назад многие аналитики пересмотрели виды на урожай: ИКАР снизил оценку до 120,2 млн т со 121,5 млн т, прогноз «Совэкона» даже ниже официального – 117,2 млн т; данные по пшенице – 74,6 млн т и 73,7 млн т соответственно.

Последний, июльский, для России прогноз минсельхоза США, чья аналитическая служба считается одной из самых авторитетных в мире, – 113 млн т зерна, в том числе 74,2 млн т пшеницы. Это на 3,4 млн т меньше, чем ведомство рассчитывало месяцем ранее. При этом американские аналитики не учитывают данные по Крыму (это около 1 млн т в этом году), а также некоторые виды зернобобовых, например гречиху.

Сейчас из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в России в настоящий момент горит около 2,3 млн га леса.