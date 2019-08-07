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«Юлмарт» запустит программу сотрудничества с малым бизнесом в регионах

«Юлмарт» предложит малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов в тех городах, где у компании нет своей инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. Ранее компания сотрудничала только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru. В рамках нового пилотного проекта партнерами «Юлмарта» могут стать любые представители малого бизнеса с оффлайн-точками в Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии. За каждый заказ ритейлер обещает им не менее 60 руб. и готов брендировать их магазины.

По похожей модели работает и Ozon. Как рассказал газете представитель Ozona, компания уже сотрудничает с 750 агентами и ищет новых партнеров, в частности, несетевые магазины и торговые центры. В планах Ozon – открыть более 500 точек в 2019 г. В Wildberries проанализировали такой сценарий и решили создавать собственные точки выдачи товаров. Сейчас у ритейлера работает 4800 точек выдачи заказов. До конца года компания планирует довести их до 6000.

Недавно «Юлмарт» запустил в тестовом режиме продажу товаров из Китая. Сам интернет-ритейлер не участвует в договоре купли-продажи, а выступает как онлайн-витрина для китайских производителей и место получения заказов.

«Юлмарт» был основан в 2008 г. в Санкт-Петербурге. Компания принадлежит Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру (29,9%) и Михаилу Васинкевичу (38,5%). В 2016 г. между ними произошел корпоративный конфликт. В мае акционеры заявили о взаимном намерении его урегулировать.