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«Юлмарт» запустит программу сотрудничества с малым бизнесом в регионах

Ведомости
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«Юлмарт» предложит малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов в тех городах, где у компании нет своей инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. Ранее компания сотрудничала только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru. В рамках нового пилотного проекта партнерами «Юлмарта» могут стать любые представители малого бизнеса с оффлайн-точками в Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии. За каждый заказ ритейлер обещает им не менее 60 руб. и готов брендировать их магазины.

По похожей модели работает и Ozon. Как рассказал газете представитель Ozona, компания уже сотрудничает с 750 агентами и ищет новых партнеров, в частности, несетевые магазины и торговые центры. В планах Ozon – открыть более 500 точек в 2019 г. В Wildberries проанализировали такой сценарий и решили создавать собственные точки выдачи товаров. Сейчас у ритейлера работает 4800 точек выдачи заказов. До конца года компания планирует довести их до 6000.

Недавно «Юлмарт» запустил в тестовом режиме продажу товаров из Китая. Сам интернет-ритейлер не участвует в договоре купли-продажи, а выступает как онлайн-витрина для китайских производителей и место получения заказов.

«Юлмарт» был основан в 2008 г. в Санкт-Петербурге. Компания принадлежит Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру (29,9%) и Михаилу Васинкевичу (38,5%). В 2016 г. между ними произошел корпоративный конфликт. В мае акционеры заявили о взаимном намерении его урегулировать.

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Финансы
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ВТБ купил крупного оператора фискальных данных

Ведомости
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Банк ВТБ стал единственным собственником компании «Энергетические системы и коммуникации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников на рынке. «Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» и является одним из крупнейших операторов фискальных данных. Ранее компания принадлежала группе ЕСН Григория Березкина. Стороны сделки подтвердили газете информацию о продаже компании, но сумму сделки не раскрыли. По оценке опрошенных «Коммерсантомъ» экспертов, она могла составлять 1–2 млрд руб.

«Первый ОФД» нужен ВТБ для того, чтобы предложить клиентам комплексные продукты: расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы, в том числе и передачу фискальных данных, объяснили в банке. В ВТБ отметили, что сотрудничество оператора с другими кредитными организациями продолжится. Опрошенные банки, которые работают с «Первым ОФД», также сообщили газете, что продолжат сотрудничество с оператором, несмотря на смену собственника.

Участники рынка, с которыми побеседовала газета, предположили, что приобретение позволит ВТБ нарастить долю в эквайринге и за счет предложения клиентам из числа торгово-сервисных предприятий комплексного набора услуг.

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Технологии
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МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента

Ведомости
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Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, сообщает газета «Коммерсантъ». Возглавить ее может экс-директор телеканала ТНТ, кинопродюсер Игорь Мишин, говорят знакомый медиаменеджера и сотрудники двух компаний – партнеров МТС.

Пресс-служба МТС подтвердила изданию, что создающееся «МТС медиа» «объединит в себе ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ», а в будущем сможет управлять и производством контента. «Мы рассматриваем различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов», – сказал представитель оператора. Информацию о назначении Мишина он комментировать не стал.

Двое собеседников газеты заявили, что принципиальное решение о назначении Мишина принято, один настаивает, что экс-директор ТНТ – не единственный кандидат. Сейчас сегментами ТВ-направлений оператора руководят разные топ-менеджеры, компания хочет собрать их под единым руководством, объяснил один из собеседников.

В июльском интервью «Ведомостям» президент МТС Алексей Корня говорил, что для оператора, у которого уже есть все основные способы доставки телевидения клиенту, «совершенно естественно идти в вертикальную историю – от каналов до работы с контентом». Среди возможных вариантов развития он называл сопродюсирование, работу с контентом пользователей и полное создание своего контента. «Варианты могут отличаться, но что мы будем как-то работать и с контентной составляющей, с наполнением своего ТВ, – это очевидно», – говорил Корня. Собеседник подчеркивал, что сейчас у оператора около 4 млн абонентов спутникового, кабельного и IPTV. Конкретные планы оператора он раскрывать не стал.

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Политика
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Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям

Ведомости
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Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Из оценивших протесты позитивно 26% сообщили, что сами в них не участвуют, 9% – что допускают участие, 2% – что выходили сами. О выборах в Мосгордуму знают 83% респондентов, 55% намерены в них участвовать, но с выбором кандидата определились лишь 15%, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос «Левада-центра» проводился с 26 по 31 июля среди 1500 москвичей. Заказчики опроса хотели понять социальное самочувствие москвичей, их отношение к протестам и электоральные предпочтения, пояснил руководитель ФоРГО Константин Костин: «Опрос проводился после большого разрешенного митинга [20 июля], поэтому было важно понять, как эти три больших фактора между собой соотносятся. Результаты опроса показывают, что протесты – самодостаточная вещь».

Ранее телефонный опрос о протестах в столице проводил фонд «Петербургская политика». Тогда почти 80% москвичей заявили, что слышали об акциях из-за отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. О поддержке таких протестов заявили более 30% жителей столицы. При этом треть опрошенных назвали виновными в большом числе задержаний на акции 27 июля участников и организаторов акции, 17% – сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% – провокаторов, 16,3% – мэрию Москвы и лично мэра Сергея Собянина.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Ведомости
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Число несостоявшихся тендеров на госзакупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по итогам полугодия выросло вдвое. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расчетов аналитической компании Headway. В Минздраве на запрос газеты не ответили.

Количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось с 31 800 в первой половине 2018 г. до 60 800 за аналогичный период в этом году. Это более четверти всех тендеров, уточняет газета. Большинство из них были сорваны в регионах. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Headway отмечает, что большинство тендеров (55 600) не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2800 – из-за отказа от размещения заказа, а 2100 отменили из-за недопуска всех участников. Суммарный объем сорванных аукционов увеличился на 52% – с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. Состоявшимися за прошедшее полугодие признаны 163 400 тендеров.

Газета связала рост числа сорванных тендеров с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Ведомство обязало госзаказчиков при обосновании начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств использовать модель расчета по референтным ценам. Согласно приказу ведомства, госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта. С ее помощью Минздрав рассчитывал добиться выравнивания закупочных цен на лекарства по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям. В результате они начали массово отказываться от участия в тендерах.

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Политика
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В США арестовали россиянина за пересылку комплектующих к оружию в Россию

Ведомости
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В США задержали гражданина России Владимира Кузнецова. Мужчина обвиняется в незаконном экспорте комплектующих к оружию в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Россиянин, согласно данным прокуратуры, был задержан утром 6 августа в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания. В этот же день он предстал перед федеральным судьей в Бруклине (Нью-Йорк), где ему предъявили соответствующее обвинение. Прокуратура вменяет Кузнецову незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из США физическим лицам в России.

Прокуратура указывает, что россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность США.

Российское генконсульство в Нью-Йорке пока не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США, говорится в его заявлении в Twitter. Представитель генконсульства заявил «РИА Новости», что несмотря на это российские дипломаты планируют посетить арестованного россиянина.

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Стиль жизни
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Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию по территории Московского Кремля для американского режиссера Квентина Тарантино, прибывшего в Россию на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде». Об этом Мединский сообщил в своем Instagram. В соцсети он также разместил видео совместной прогулки.

Компанию министру и режиссеру составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Тарантино показали Красную площадь, Царь-пушку, Царь-колокол и сам Московский Кремль. Во время экскурсии режиссер поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или рядом с Кремлем. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи, отмечает ТАСС.

Тарантино – американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность ему принесла картина «Криминальное чтиво», вышедшая в прокат в 1994 г. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Новый фильм Тарантино повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. По сюжету, актер Рик Далтон, которого играет Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в киноиндустрии. Картина выходит в широкий прокат в России 8 августа.

Тарантино в Кремле

Политика
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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

Ведомости
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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, передает информагентство «БелТА» со ссылкой на белорусский концерн «Белнефтехим».

«Из-за снижения объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», – уточнил «Белнефтехим».

Во время переговоров российской и белорусской сторон, прошедших во вторник, 6 августа, были достигнуты принципиальные договоренности «об обеспечении компании «Гомельтранснефть Дружба» объемами выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 г.». Минск и Москва не могут сейчас определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 г., добавили в «Белнефтехиме». «Стороны вернутся к этому вопросу по итогам работы за год», – уточнили в концерне.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила факт загрязнения нефти вбросом. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы.

В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят гендиректор «Нефтеперевалки» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актива» Владимир Жоголев и замдиректора «Магистрали» Сергей Баландин. Двое других фигурантов дела – бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев – объявлены в международный розыск.

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Финансы
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ЦБ оштрафовал банк «ФК Открытие» за некорректную работу с кредитными историями

Ведомости
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Центробанк оштрафовал банк «ФК Открытие» за совершение административных правонарушений, связанных с некорректной работой с кредитными историями, говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о нарушениях, прописанных в статьях 14.29 (незаконное получение или предоставление кредитного отчета) и 15.26.3 (неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). «Ведомости» направили запрос в банк.

В соответствии со ст. 14.29 КоАП банк может быть оштрафован на сумму от 30 000 до 50 000 руб. Статья 15.26.3 предусматривает штраф в аналогичном размере.

В начале июля ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие», поскольку были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановлена финансовая устойчивость банка. В 2021 г. регулятор собирается продать часть акций «ФК Открытие».

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Соболь

Ведомости
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Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, передает «Медуза». В ходе заседания члены рабочей группы решили признать действительными семь подписей из ранее забракованных. Для регистрации ей не хватило 239 подписей, отмечает издание. Большая часть подписей была забракована на основании экспертиз графологов или из-за недочетов в оформлении подписных листов. Окончательное решение ЦИК примет 7 августа.

Избирком 43 округа, от которого она выдвигалась кандидатом в Мосгордуму, ранее забраковал 725 подписей. «Почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%... Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму. Объявляю голодовку», – написала Соболь 13 июля в Twitter.

Ранее во вторник рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобы нескольких кандидатов, в том числе политика Дмитрия Гудкова. Всего в ЦИК с жалобами на отказ в регистрации обратились 19 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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Политика
Новости

Суд арестовал Галямину на 15 суток

Ведомости
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Чертановский районный суд Москвы назначил муниципальному депутату, незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой 15 суток административного ареста из-за участия в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля, передают «МБХ Медиа» и «ОВД-Инфо».

Суд признал Галямину виновной в нарушении ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта).

«Я ничего смешнее, чем этот протокол, не видела. В нем написано, что я была задержана в 14:30. В 14:00 я находилась в ОВД Хорошево-Мневники. Давно подозревала, что московские полицейские думают, что у меня есть маховик времени, которым пользовалась [персонаж из «Гарри Поттера»] Гермиона Грейнджер», – цитирует Галямину «МБХ медиа».

В самом протоколе Галямина названа «гражданкой», однако все ее действия описаны в мужском роде: «скандировал», «принял участие», «создавал помехи» и так далее.

30 июня суд арестовал Галямину на десять суток. Срок административного ареста истек 6 августа. Во вторник ее из спецприемника сразу же увезли на заседание в Чертановский суд столицы.

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Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны. Видеозапись с заседания окружного избиркома Митрохин опубликовал на своей странице в Facebook.

В начале июля Митрохин в составе девяти членов партии «Яблоко» подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил, обязав ОИК провести повторную проверку.

Политик обвинил ОИК в «сознательных фальсификациях» и «умышленных искажениях». На вопрос о том, почему не были приняты 203 подписи, признанные действительными в Мосгоризбиркоме, в ОИК отметили, что у городского избиркома было прямое право зарегистрировать Митрохина для участия в выборах, но избирком им не воспользовался.

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