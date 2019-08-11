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Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая. Об этом сообщает газета China Daily. Отмечается, что компания с 24 июля начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с неправильной картой.

В своем сообщении модный дом заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. «Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет», – заверил Versace.

Несмотря на извинения, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. В воскресенье она расторгла контракт с модным домом, который подписала в июне.

Это не первый случай, когда итальянский бренд по неосторожности вызвал недовольство китайской аудитории. В ноябре прошлого года разгорелся крупный скандал с Dolce & Gabbana. Он начался после того, как в официальных аккаунтах бренда в соцсетях появился видеоролик, на котором китайская модель палочками ест итальянские блюда. Бренд обвинили в сексизме и расизме. В результате компании пришлось отменить большое шоу в Шанхае, поскольку многие модели и знаменитости отказались в нем участвовать. Кроме того, некоторые крупные китайские торговые платформы сняли с продажи товары Dolce & Gabbana. После скандала модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения на китайском языке. Извинилась также модель, снявшаяся в скандальном ролике.

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