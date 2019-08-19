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Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

Акции «Лукойла» вечером в понедельник, 19 августа, подорожали на 5%, после того как компания назвала цену выкупа бумаг у акционеров с премией к рынку. На торгах на Московской бирже на 17.15 мск стоимость акций нефтяной компании увеличилась на 5% до 5251,5 руб. за бумагу при объеме торгов 4,773 млрд руб.

Ранее совет директоров «Лукойла» утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций компании. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания акционеров от 20 июня этого года об уменьшении уставного капитала компании при помощи покупки 35 млн размещенных акций. Во время действия оферты поданы заявления о продаже более 82,89 млн акций. В частности, дочерняя компания «Лукойла» – Lukoil Securities Limited заявила о продаже более 36,62 млн акций.

«Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 руб. за штуку и оплачены до 28 августа 2019 г.», – уточнил «Лукойл». В результате сделки уставный капитал «Лукойла» уменьшится до 715 млн обыкновенных акций.

Ранее Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 13 по 17 мая приобрела на рынке 394 128 акций по цене 5216 руб. за бумагу, а также 508 494 депозитарные расписки по цене $80,21 за бумагу. «Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.