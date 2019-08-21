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Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных батарей

Американская сеть магазинов Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за возгорания нескольких ее солнечных батарей, сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

В иске говорится, что по состоянию на ноябрь 2018 г. как минимум в семи магазинах Walmart произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Они уничтожили значительное число товаров, а магазинам потребовался существенный ремонт, что привело к потерям миллионов долларов.

Walmart обвиняет Tesla в халатности и некомпетентности ее сотрудников: у десятка установленных солнечных батарей были обнаружены серьезные проблемы, в том числе слабая проводка. Ритейлер требует возмещения ущерба, размер которого не уточняется, и обязать компанию Илона Маска демонтировать солнечные панели в более чем 240 магазинах.

Tesla купила энергетическую компанию SolarCity в 2016 г. за $2,6 млрд. Она занимается производством накопителей энергии и солнечных батарей нового типа для установки на крышах частных домов.