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Uniqlo открыла интернет-магазин в России

Сеть магазинов одежды Uniqlo открыла интернет-магазин в России. Информация об этом появилась на сайте компании. Первым на это внимание обратил The Village.

Доставка будет бесплатной для всех заказов дороже 4000 руб., если сумма покупки меньше, то стоимость доставки составит 300 руб. Партнером компании выступает курьерская служба DPD. Доставка возможна не на всей территории России, отмечает Uniqlo.

Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.