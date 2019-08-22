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«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов

Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата — алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ». По информации издания, первый специализированный магазин «Магнит вечерний» откроется в Самаре, его ассортимент включает порядка 2 500 наименований. В рителере рассказали, что протестируют формат в течение нескольких месяцев и по итогам эксперимента примут решение о дальнейшем развитии сети таких магазинов.

Отмечается, что кроме алкогольной и слабоалкогольной продукции в ассортимент «Магнита вечернего» будут входить снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, предметы гигиены и кофе навынос. Таким образом, алкомаркеты смогут по сути заменить магазины возле дома, в которых обычно закупаются продукты первой необходимости. В пилотном магазине «Магнит» решил сделать акцент на товарах собственных торговых марок и прямого импорта, уточнил представитель сети.

Как заявил изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, сеть может открывать несколько сотен точек в год, но «Магниту» будет трудно конкурировать с «Красным и белым», чьи магазины более компактные и окупаются в среднем за полтора года. По его оценкам, алкомаркеты «Магнита» будут более дорогими, срок их окупаемости может достигать четырех лет.

Ранее сообщалось, что «Магнит» начнет выдавать карты лояльности во всех регионах, где он работает. Компания начала тестировать программу весной 2019 г. в 900 точках в трех регионах – Костромской, Челябинской и Ярославской областях. Всего у «Магнита» в конце июня было 19 884 магазина в 65 регионах. Карта лояльности действует в магазинах всех форматов – помимо магазинов у дома это супермаркеты «Магнит семейный», магазины бытовой химии и косметики «Магнит косметик», аптеки.

Ритейлер уже начал выдавать карты лояльности в Кемеровской и Новосибирской областях, затем в Хакасии, Алтайском и Красноярском крае. В Московском регионе она будет запущена в октябре-ноябре, а до конца года программа заработает во всех городах присутствия.