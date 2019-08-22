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РБК: «дочка» «Газпрома» купит бурового подрядчика Ротенбергов за 47 млрд рублей

Дочерняя структура «Газпрома» – «Газстройпром» – и владельцы буровой компании «Газпром бурение» во главе с бизнесменом Игорем Ротенбергом договорились о сумме сделки, в результате которой «дочка» газового холдинга предположительно получит контроль над его главным буровым подрядчиком, пишет РБК со ссылкой на источник в структурах «Газпрома» и собеседника, близкого к продавцам.

По информации одного из источников, за 100% «Газпром бурения» изначально продавцы хотели получить около 100 млрд руб., но в результате переговоров акционеры подрядчика согласились на меньшую сумму – 47 млрд руб. По словам источника, близкого к продавцам, сделка будет закрыта осенью. Структуры Ротенберга купили «Газпром бурение» в 2011 г. за 4,1 млрд руб.

Официальный представитель «Газпром бурения» заявил изданию, что Аркадий Ротенберг с 2011 г. инвестировал 40 млрд руб. в развитие компании (в том числе в покупку и ремонт бурового оборудования). Источник, близкий к «Газпром бурению», заявил РБК, что Ротенберги купили «Газпром бурение» с убытками и долгами по налогам, а выставили на продажу прибыльный актив. В 2010 г. чистый убыток компании оценивался в 2,8 млрд руб., налоговые долги и пени – 4 млрд руб. По итогам 2018 г. выручка «Газпром бурения» составила 79 млрд руб., чистая прибыль – 9 млрд руб. По итогам этого года прибыль компании ожидается на уровне 20 млрд руб.

На данный момент мажоритарным акционером «Газпром бурения» является Игорь Ротенберг с долей 78,8% акций. Еще 16,3% находятся в собственности у ЗПИФ «Оскар», 5% – у бизнесмена Александра Замятина. Представитель семьи Ротенбергов и руководитель пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов не стали комментировать РБК информацию о сделке.