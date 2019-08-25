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Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по числу женщин-пилотов

Российский «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование портала FromAtoB.com. В нем говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек). Авиакомпания в беседе с агентством скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов.

Также в числе антилидеров оказались базирующаяся в ОАЭ Emirates (2,3%), новозеландская Jetconnect (2,3%), Qatar Airways (2,4%) и Finnair (2,8%). В финской авиакомпании агентству сообщили, что у них примерно 30 женщин-пилотов на 1000 сотрудников.

Больше всего летчиков женского пола работает в австралийской авиакомпании QantasLink (11,6%). Также в первую пятерку вошли британская Flybe (10%), люксембургская Luxair (10%), Express Freighters Australia (9,8%) и американская Hawaiian Airlines (9,6%).

Всего в рейтинг были включены 45 перевозчиков. По данным исследования, в среднем в этих авиакомпаниях работает 5,2% женщин-пилотов. Список составлялся на основе данных Международной ассоциации пилотов и Международного общества женщин-пилотов.

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