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«Аэрофлот» после Bloomberg пересчитал долю женщин-пилотов в авиакомпании

Ведомости
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Представитель «Аэрофлота» заявил, что рейтинг Bloomberg «весьма субъективен и не отражает действительности». Так в авиакомпании отреагировали на сообщения о том, что «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование портала FromAtoB.com. В нем говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек). Авиакомпания позже скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов. То есть доля женщин 2,2%.

«В "Аэрофлоте" в настоящее время работает около 2800 пилотов, а не 4200, как утверждается в рейтинге Bloomberg. Соответственно, рейтинг сложно назвать достоверным. При приеме на работу пилотов "Аэрофлот" предоставляет равные возможности всем кандидатам, и главным критерием является исключительно профессионализм», – сообщили в авиакомпании.

Профессия пилота в России «до недавнего времени считалась мужской, именно поэтому до недавних пор женщин-пилотов практически не было в авиакомпаниях», но ситуация меняется, добавили в «Аэрофлоте».

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Бизнес
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Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по числу женщин-пилотов

Ведомости
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Российский «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование портала FromAtoB.com. В нем говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек). Авиакомпания в беседе с агентством скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов.

Также в числе антилидеров оказались базирующаяся в ОАЭ Emirates (2,3%), новозеландская Jetconnect (2,3%), Qatar Airways (2,4%) и Finnair (2,8%). В финской авиакомпании агентству сообщили, что у них примерно 30 женщин-пилотов на 1000 сотрудников.

Больше всего летчиков женского пола работает в австралийской авиакомпании QantasLink (11,6%). Также в первую пятерку вошли британская Flybe (10%), люксембургская Luxair (10%), Express Freighters Australia (9,8%) и американская Hawaiian Airlines (9,6%).

Всего в рейтинг были включены 45 перевозчиков. По данным исследования, в среднем в этих авиакомпаниях работает 5,2% женщин-пилотов. Список составлялся на основе данных Международной ассоциации пилотов и Международного общества женщин-пилотов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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СКР проверит информацию об отказе тюменских врачей принять пациентку

Ведомости
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Следователи начали проверку после появления информации о том, что врачи в Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких, потому что у них заканчивалась смена. Об этом сообщается на сайте тюменского управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, утром 25 августа жительнице Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция. Приехавшие на вызов медики сделали девушке укол и отвезли в больницу. Однако там пациентку не приняли, сославшись на окончание смены. После этого девушка была доставлена в другое медицинское учреждение. Следователи проверят, насколько эта информация соответствует действительности.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором врачи приемного покоя отказываются принять девушку с отеком легких, которую привезли на скорой. Одна из медиков объясняет, что до конца смены осталось пять минут, а пациентку нужно наблюдать два часа.

Новости СМИ2
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Политика
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Комитет Госдумы по безопасности поддержал инициативу об идентификации силовиков

Ведомости
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В Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев. Более того, по его словам, комитет тоже подготовил соответствующий законопроект.

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

Инициатива Лукина будет внимательно изучена, отметил Пискарев. «Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса», – сказал он.

Что касается законопроекта, подготовленного комитетом по безопасности, то он, например, предлагает обязать сотрудников Росгвардии, находящихся при исполнении, представляться при обращении к гражданам, рассказал Пискарев. Однако он отметил, что необходимы такие изменения, которые, с одной стороны, защитят права граждан, а с другой – не будут подвергать опасности самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Новости СМИ2
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Технологии
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Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»

Ведомости
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Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. По его словам, тренировка прошла без замечаний, экипаж готов к операции.

Перестыковка потребовалась для того, чтобы пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту. Он должен был пристыковаться к МКС утром 24 августа, но на станции возникли проблемы в работе системы «Курс». В результате стыковка была приостановлена, а корабль с роботом отошел от МКС на безопасное расстояние.

Рогозин в субботу заявил, что ситуация сложная, но находится под контролем.

Согласно дальнейшему плану, в ночь на понедельник российские космонавты в ручном режиме перестыкуют корабль «Союз МС-13», на котором они прибыли на МКС, с одного стыковочного узла на другой – к которому ранее не смог пристыковаться «Союз МС-14». После этого будет предпринята повторная попытка пристыковать корабль с «Федором» в автоматическом режиме – к исправному стыковочному узлу.

Сейчас корабль с андроидом находится недалеко от МКС, в ожидании повторной стыковки, отметил Рогозин. Начать перестыковку космонавты должны в 3.30 мск 26 августа, в 7.00 они должны пристыковаться к другому узлу. Стыковка «Союза МС-14» запланирована на 8.30 мск.

Как выглядят роботы российского производства

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Политика
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Джонсон отказался платить Евросоюзу отступные в случае Brexit без сделки

Ведомости
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Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения сэкономит Лондону крупную сумму, поскольку в этом случае об отступных не может быть и речи, заявил премьер Борис Джонсон телеканалу ITV News. «Если мы выйдем без сделки, конечно, о выплате 39 млн фунтов стерлингов (около $49 млн. – Ред.) речи не будет», – сказал Джонсон на саммите G7, подчеркнув, что это не угроза, а простая констатация факта.

Одновременно с этим в интервью британскому телеканалу Sky News премьер выразил уверенность в том, что соглашение о Brexit скоро будет достигнуто. «Сейчас есть реальный шанс, что мы достигнем сделки», – сказал он, отметив, что, несмотря на это, Британия должна подготовиться к выходу из Евросоюза без сделки.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки – 31 октября. При этом премьер отмечал, что заключение сделки является для него приоритетной задачей.

В июне президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за выход из Евросоюза. Он также пообещал в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Лондоном сделку о свободной торговле, чтобы помочь ему компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7

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Бизнес
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В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей

Ведомости
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Правительство Великобритании рассчитывает до конца 2022 г. оборудовать все главные аэропорты страны 3D-сканерами для багажа, передает телерадиокомпания BBC. Это позволит снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в любых объемах.

Сейчас новое оборудование установлено только в лондонском аэропорту «Хитроу». Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре. Ожидается, что 3D-сканеры повысят уровень безопасности аэропортов и ускорят проверки.

В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра. В некоторых аэропортах, например во многих странах Евросоюза, емкости с жидкостями просят упаковать в пластиковые пакеты размером 20 х 20 см.

В 2006 г. британская полиция сообщала, что предотвратила теракт с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками. После этого случая были введены ограничения на провоз жидкостей.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Бизнес
Новости

В России создадут новый самолет на замену «кукурузнику»

Ведомости
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Новый региональный самолет вместимостью 9–14 человек создадут в России на смену Ан-2, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Министерства промышленности и торговли. Ранее планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого должно начаться в 2021 г.

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий», – пояснил Минпромторг. На основе опыта, полученного при его создании, в России будет создан новый серийный легкий многоцелевой самолет, добавили в ведомстве. Министерство добавило, что такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.

ТВС-2ДТС – это турбовинтовой самолет с полностью композитным планером, благодаря современной авионике может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду, способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Его производство будет организовано в 2019 г. на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

Политика
Новости

Росгвардия пообещала изучить законопроект об идентификационных номерах

Ведомости
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Росгвардия изучит законопроект, обязывающий сотрудников правоохранительных органов носить идентификационные номера, заявил «РИА Новости» представитель ведомства Валерий Грибакин. В частности, по его словам, будет проанализировано, насколько данная инициатива отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности.

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

«Ведомостям» не удалось ознакомиться с полной версией документа, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Сообщалось, что на сервере ведутся технические работы. Они начались вечером 24 августа.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Задержания в центре Москвы

Политика
Новости

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что он «вполне возможно» пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «большой семерки», который пройдет в США. Слова президента передает агентство Bloomberg.

Кремль рассмотрит это приглашение, если оно поступит, прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», – сказал он «РИА Новости».

Трамп также отметил, что не знает, вернется ли в итоге Россия в G8, но подтвердил, что эта тема обсуждалась лидерами «большой семерки». Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Песков в ответ заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он отметил, что Москва не отказывается от общения с иностранными коллегами в любых форматах.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для силовиков

Ведомости
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Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предложил внести изменения в законы о полиции и войсках национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из материалов нижней палаты парламента.

По данным «Медузы» и телеканала «Дождь», Лукин предлагает обязать сотрудников правоохранительных органов во время службы носить идентификационные номера, с помощью которых в случае необходимости можно было бы определить их личности. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде либо амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

«Ведомостям» не удалось ознакомиться с документом, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Там содержалась информация о внесении документа, однако при попытке открыть его появлялось сообщение, что на сервере ведутся технические работы.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Политика
Новости

«Победа» призвала СМИ перестать «ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на рейс

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» призвала журналистов и пользователей социальных сетей «прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп» на новостях о недопуске пассажира на рейс. Заявление перевозчика приводит агентство городских новостей «Москва».

Как заявили в «Победе», пассажирка, не допущенная на рейс авиакомпании из Москвы в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты. «Женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19.18. На ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19.15», – сообщила авиакомпания. Без задержки рейса пассажирку было невозможно посадить в самолет, утверждает «Победа». На борту в это время находился 181 пассажир.

Несколько дней назад в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой женщина просит сотрудников «Победы» пустить ее в самолет. Сообщалось, что конфликт произошел из-за ручной клади, превышающей разрешенные авиакомпанией габариты. Женщина согласилась выложить из сумки часть вещей, однако к тому времени выход на посадку закрылся и ее не пустили.

В субботу Роспотребнадзор сообщил, что возбудил административное дело в отношении «Победы». Ведомство намерено проверить, не были ли в данной ситуации нарушены права пассажира и уведомляет ли авиакомпания своих клиентов о нормах провоза багажа.

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