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«Аэрофлот» после Bloomberg пересчитал долю женщин-пилотов в авиакомпании

Представитель «Аэрофлота» заявил, что рейтинг Bloomberg «весьма субъективен и не отражает действительности». Так в авиакомпании отреагировали на сообщения о том, что «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование портала FromAtoB.com. В нем говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек). Авиакомпания позже скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов. То есть доля женщин 2,2%.

«В "Аэрофлоте" в настоящее время работает около 2800 пилотов, а не 4200, как утверждается в рейтинге Bloomberg. Соответственно, рейтинг сложно назвать достоверным. При приеме на работу пилотов "Аэрофлот" предоставляет равные возможности всем кандидатам, и главным критерием является исключительно профессионализм», – сообщили в авиакомпании.

Профессия пилота в России «до недавнего времени считалась мужской, именно поэтому до недавних пор женщин-пилотов практически не было в авиакомпаниях», но ситуация меняется, добавили в «Аэрофлоте».