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Минпроторг попросил автоконцерны оценить возможные потери из-за санкций

Минпромторг накануне ужесточения санкций по делу Скрипалей обратился к автоконцернам с просьбой оценить возможные риски прекращения поставок в Россию запчастей и оборудования иностранного производства, пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, соответствующий запрос от ведомства получили как российские производители, так и иностранные автоконцерны, имеющие производственные мощности на территории России. Оценку рисков автоконцерны должны предоставить Минпромторгу до 30 августа.

Речь идет о возможных ограничениях на поставки в Россию автокомпонентов, комплектующих, оборудования, а также сервисного обслуживания. По словам источников газеты в отрасли, ранее подобные письма автоконцерны не получали. В Минпромторге не стали комментировать данную информацию. По информации издания, разослав запросы, ведомство таким образом отреагировало на поручение правительства проанализировать возможные последствия ужесточения санкций.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего автомобильную отрасль, отметили, что соответствующее поручение было. По словам двух источников газеты, поручение Козака было давно и нынешний запрос Минпромторга к его исполнению не относится. Источники газеты в иностранных автоконцернах считают, что реальной угрозы прекращения импорта иностранных запчастей в Россию нет.

С 26 августа вступает в силу второй пакет санкций из-за отравления в марте 2018 г. в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новый пакет санкций предполагает введение ограничений на экспортно-импортные операции. Однако ужесточение санкций не коснется работы 100%-ных российских подразделений иностранных компаний, а также товаров, не нуждающихся в экспортной лицензии по кодам исключений для гражданской продукции, запчастей.

Первый пакет санкций США ввели летом 2018 г. в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 г.