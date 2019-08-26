Бизнес

Новости

РБК узнал о желании Индии заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL), заказавшая России строительство атомной электростанции, рассматривает возможность заменить турбинное оборудование от «Силовых машин» Алексея Мордашова на японскую продукцию, пишет РБК со ссылкой на два источника, близкие к участникам переговоров между странами.

По словам одного из источников, индийская сторона недовольна качеством турбоустановок и генераторов, поставленных «Силовыми машинами» для возведенных блоков АЭС «Куданкулам». Однако речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся сейчас блоков АЭС (всего должно быть шесть блоков, из них построены только два), так как все оборудование для них уже законтрактовано. Желание сменить поставщика касается только новой АЭС с шестью блоками, строительство которой предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 г. Для новой станции Индия еще не выбрала площадку. Этот вопрос будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, говорил ранее вице-премьер Юрий Борисов.

Согласно ранее заключенному контракту, все шесть блоков АЭС «Куданкулам» будут укомплектованы оборудованием «Силовых машин». Третий и четвертый блоки АЭС «Росатом» собирается сдать в эксплуатацию в 2023–2024 гг., а начать строить пятый и шестой — в 2019–2020 гг. Проекты всех шести блоков станции идентичны, на строительство последних двух блоков Россия выделит Индии кредит на десять лет в размере $4,2 млрд.

В пресс-службе «Росатома» не сообщили РБК, ведутся ли переговоры с японскими производителями о поставках турбин. Но во время визита в Россию премьера Японии Синдзо Абэ в январе этого года на совещании у президента Владимира Путина обсуждалось совместное строительство АЭС в Индии на новой площадке, рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров. В «Силовых машинах» РБК заявили, что решение о выборе поставщиков оборудования принимает «Росатом».