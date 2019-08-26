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Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года

Boeing рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов модели Boeing 737 Max до конца текущего года, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по маркетингу концерна Рэнди Тинсета. «Мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 г.», – добавил он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, решение о возобновлении эксплуатации прежде всего зависит от авиавластей США. По данному вопросу Boeing также контактирует с авиавластями других стран.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной 2019 г. в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте этого года. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной авиакатастроф мог стать сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом. После второй катастрофы концерн усовершенствовал программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет проходит все необходимые испытания и проверки.

Boeing 737 Max – это четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены предыдущей модели семейства Next Generation. Boeing 737 Max используется на коммерческих рейсах с мая 2017 г. Среди российских компаний заказ на Boeing 737 Max делали «Победа», S7, «Уральские авиалинии», NordStar и «ЮТэйр».