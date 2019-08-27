Минтранс предложил вдвое увеличить расходы на подготовку пилотов
Министерство транспорта предложило правительству вдвое увеличить финансирование подготовки российских пилотов, рассказала «РИА Новости» директор департамента Минтранса России Светлана Петрова. Предложение об увеличении финансирования правительство рассмотрит в сентябре.
По ее словам, государству необходимо ежегодно тратить на эти цели 4 млрд руб. и еще около 450 млн на питание и обмундирование обучающихся. Сейчас обучение одного пилота в год обходится казне в 600 000 руб., сообщила она. Кроме того, после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов именно для SSJ100 и вернуть в летные училища военные кафедры.
Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск, в него попала молния. После нескольких кругов в небе лайнер запросил аварийную посадку и начал снижение. Сесть удалось со второго раза, cамолет трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, еще 10 пострадали.
14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы. При посадке командир не мог выдержать требуемую высоту, а вертикальная скорость снижения составляла 1,8 м/с – почти вдвое выше рекомендуемой, констатировали эксперты. За полторы минуты до касания полосы сигнализация предупредила о возможном резком изменении скорости и направления ветра. По инструкции пилоты должны были уйти на второй круг.