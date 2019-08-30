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Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что производится выемка документов, связанных со сделкой, реализованной несколько лет назад между омскими властями и «Омскэнерго». Как пояснила руководитель департамента по связям с общественностью энергохолдинга «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко, в конце 2015 г. задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед «МРСК Сибири» составляла около 1,3 млрд руб.

По ее словам, администрация Омска предложила заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» – ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. Гуливатенко пояснила, что «МРСК Сибири» согласилась на предложенные условия, поэтому сделки были реализованы. В данный момент компания оказывает содействие правоохранительным органам, проводящим проверку.

«МРСК Сибири» входит в группу компаний «Россети» и осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. В декабре 2018 г. сообщалось, что группа СУЭК Андрея Мельниченко обратилась в правительство России с просьбой передать ей в управление «МРСК Сибири». СУЭК – крупнейший миноритарный акционер компании, через различные структуры СУЭК принадлежит около 42% в капитале «МРСК Сибири».

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Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году

Ведомости
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Нидерландский город Роттердам станет местом проведения «Евровидения» в 2020 г. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса.

Как отмечается в сообщении, выбор был сделан в результате «большого соперничества». Между собой конкурировали пять городов и регионов, из них победителями стали сначала Роттердам и Маастрихт, а затем — Роттердам.

Финал пройдет 16 мая, а полуфиналы — 12 и 14 мая.

Голландия стала страной проведения «Евровидения» в 2020 г., поскольку на «Евровидении» в этом году победил нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс с композицией под названием Arcade. Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. Третье место досталось российскому певцу Сергею Лазареву. Он во второй раз за свою карьеру занял эту строчку на конкурсе.

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Политика
Новости

СКР начал проверку после утечки в интернет данных почти всех сотрудников РЖД

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) начал проверку после того, как в открытом доступе в интернете были опубликованы данные сотрудников РЖД. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, в период до 28 августа этого года неизвестные совершили несанкционированное проникновение в информационные служебные ресурсы монополии. Они получили доступ к фотографиям и персональным данным сотрудников госкомпании. Данные были размещены в интернете. Это «повлекло последствия в виде существенного вреда, причиненного законным интересам государства и общества», подчеркнул СКР.

Ведомство устанавливает обстоятельства и причины случившегося. РЖД также проводит внутреннюю проверку и взаимодействует со следствием, добавил СКР.

Об утечке 27 августа сообщил специалист по корпоративной защите данных, техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян. Он рассказал, что в интернете опубликованы личные данные 703 000 сотрудников, включая их ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны. Как свидетельствует информация по состоянию на II квартал 2019 г., в РЖД работают 730 000 человек. Это означает, что в сеть утекли данные около 96% сотрудников компании.

РЖД, комментируя эту информацию, сообщала, что утечек данных клиентов не было.

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Политика
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Единоросс Метельский отозвал иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Ведомости
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Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский отозвал иск о снятии с выборов оппонента по выборам в Мосгордуму в округе №15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова, следует из определения суда.

В документе отмечается, что до начала рассмотрения дела по существу представитель Метельского обратился в суд с заявлением об отказе от административного искового заявления в полном объеме. Суд удовлетворил это заявление и прекратил административное производство. Причины отзыва иска не уточняются. Связаться с Метельским на момент публикации материала не удалось.

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов ранее объяснял, что поводом для подачи иска Метельским стало «нарушение авторских прав на сайте кандидата, которое заключается в том, что там опубликованы сведения о процессах, которые вел Савостьянов, когда был судьей». Метельский говорил в интервью «Эху Москвы», что борьба в Москве ведется «на основе компромата, на основе грязи и различного рода разоблачений».

Он также раскритиковал «умное голосование», которое продвигает политик Алексей Навальный. Суть «умного голосования» в том, чтобы убедить оппозиционно настроенных избирателей проголосовать за кандидатов, которые имеют значительные шансы победить в каждом округе и не пропустить в думу кандидатов, поддержанных «Единой Россией». По мнению Метельского, Навальный пытается навязать избирателям фамилии людей, за которых нужно голосовать.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Избирательная кампания в Москве сопровождается акциями протеста из-за действий избиркомов, которые отказали в регистрации большинству оппозиционеров.

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Технологии
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«Яндекс» спрогнозировал рост пробок на дорогах с 1 сентября

Ведомости
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Аналитики «Яндекса» проанализировали, как изменится уровень пробок в крупных российских городах осенью, говорится в сообщении компании. Городами-лидерами в этом рейтинге стали Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара – там в утренний час пик загруженность дорог вырастет на 1,4 балла.

Немного лучше ситуация обстоит в Новосибирске – там прогнозируют рост на 1,3 балла, в Казани – на 1,2 балла, в Санкт-Петербурге и Перми – на 1,1 балла. В Уфе и Воронеже загруженность дорог увеличится на 1 балл.

Авторы прогноза отмечают, что традиционно с конца мая загруженность дорог в Москве снижается. «Этим летом средний пробочный балл по будням снизился с 5,5 до 3,9. Пробки растут во второй половине августа: многие в это время приезжают из отпусков и начинают активнее пользоваться автомобилями», – отмечается в сообщении.

Москва оказалась в рейтинге на 11 месте – с сентября уровень пробок в городе увеличится на 0,8 балла. Так же вырастет загруженность на дорогах Красноярска и Нижнего Новгорода. В Омске и Волгограде пробки увеличатся на 0,7 балла. Последнее место в рейтинге у Челябинска: этому городу грозит увеличение пробок всего на 0,5 балла.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

«Глория джинс» первой из ритейлеров России привлекла для рекламы модель в хиджабе

Ведомости
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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды «Глория джинс» первой из российских массовых ритейлеров привлекла в рекламную кампанию модель в хиджабе. На это обратил внимание РБК.

Более двух недель назад, 14 августа, на Youtube «Глории джинс» появился видеоролик, в котором участвует девушка в хиджабе. В среду, 28 августа, в Instagram появилась фотография с девушкой в хиджабе, которая сопровождается подписью: «C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!»

Как пояснил основатель «Глория джинс» Владимир Мельников, когда в компании говорили про рекламную кампанию нового сезона, много обсуждали вопрос о том, какие народы живут в России и какие религии они исповедуют. Появление в кампании девушки в хиджабе – это дань уважения тем, кто исповедует ислам и указание на то, что компания создает одежду для всех, подчеркнул он.

Специальным образом «Глория джинс» не ориентировалась на рынки своего присутствия, где большинство потребителей исповедуют ислам, добавил Мельников. Он указал на то, что магазины сети есть в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Специальных линий одежды для этих регионов сеть выпускать не планирует, сообщил он.

Как реклама отразится на реальных продажах, Мельников прогнозировать не стал. По его словам, он рассчитывает, что кампания привлечет новых потребителей.

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Финансы
Новости

Бенефициар страховой компании «Респект» прокомментировал претензии ЦБ

Ведомости
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Руководство страховой компании «Респект» сотрудничает с временной администрацией и передало ей все необходимые документы, передал «Ведомостям» через представителя бенефициар компании Роман Цуркан.

Ранее представитель ЦБ сообщил, что объем обязательств СК «Респект» перед Фондом защиты прав граждан до отзыва у нее лицензии составлял 4,5 млрд руб. Согласно законодательству, страховщики застройщиков должны до 22 августа передать в фонд ответственность и часть премии за неистекший период страхования. Однако руководство СК «Респект» не передало временной администрации имущество, документы и базы данных, подтверждающие заключение договоров, заявили в ЦБ. Эти обстоятельства препятствуют перечислению средств в фонд, отметил представитель регулятора.

«Истинные причины, почему временная администрация так и не передала средства в фонд, и куда они могли исчезнуть, вызывают множество вопросов. Кроме этого, сумма 4,5 млрд руб., указанная в статье в качестве обязательств перед фондом, значительно завышена и не имеет под собой никаких оснований», – заявил Цуркан.

По его словам, временная администрация компании не предприняла усилий, чтобы не допустить банкротства компании «Респект». «При отзыве лицензии у регулятора не было претензий в части финансовой устойчивости. Соответственно, средства на счетах «Респекта» были», – добавил он.

«Респект» был лидером страхования гражданской ответственности застройщика по размеру премий, но в декабре 2018 г. ЦБ запретил ему заниматься этим видом деятельности. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. Временная администрация направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о банкротстве «Респекта», в случае банкротства требования кредиторов будут исполняться в рамках конкурсного производства.

Политика
Новости

Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Ведомости
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Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что это сделано на основе заявления представителей БМ-банка, принадлежащего ВТБ. Данных о сумме размещенных на этих счетах Исмаиловым денег пока нет. При этом прокуратура считает, что Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России, указывает издание.

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Исмаилова в апреле. В заявлении БМ-банка тогда говорилось, что в период с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. он выдал три кредита на общую сумму более $230 млн. Их получателями стали ООО «Руслайн 2000» и голландская Tropicano Finance B.V., входившие в группу АСТ, которая принадлежала Исмаилову. Предприниматель выступил поручителем по этим кредитам.

Через некоторое время компании прекратили платить банку, их долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд руб. Сам Исмаилов признан банкротом, а его имущество должно быть выставлено на торги.

В России Исмаилов проходит обвиняемым по делу об убийствах и незаконном обороте оружия. Исмаилов был заочно арестован решением суда и объявлен в международный розыск. «Коммерсантъ» указывает, что он может проживать в Черногории.

Выбор редактора
Политика
Новости

Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами

Ведомости
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Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор службы Виктор Золотов. По его словам, оборудование нужно для фиксации обстановки во время несения службы, в том числе при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Золотов также отметил, что в Росгвардии проходит согласование проект ведомственного приказа о нагрудном знаке. Он отметил, что при принятии этих решений требуется учет вопросов не только финансово-экономического обеспечения, но и правового.

В 2017 г. Росгвардия проводила тендер на поставку для войсковой части в Подмосковье персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки, оснащенных датчиками нападения, при срабатывании которых запись будет вестись автоматически. Стоимость одного устройства – 365 000 руб., цена контракта – 1,825 млн руб.

Бизнес
Новости

РБК узнал о планах РЖД застроить четыре вокзала в Москве

Ведомости
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«РЖД-недвижимость», стопроцентная «дочка» РЖД, планирует заняться модернизацией московских вокзалов. Эту идею 16 августа обсуждали на заседании инвестиционного комитета РЖД, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к его участникам. По их данным, также планируется перестройка прилегающих к вокзалам территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Речь идет о Киевском, Белорусском и Курском вокзалах с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва – Бутырская, а также грузового двора Москва – Митьково-2 в Сокольниках, рассказали собеседники РБК. Цель – увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, рост налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов, отметили источники.

По данным РБК, согласно планам, департамент корпоративного имущества РЖД заключит с «РЖД-недвижимостью» генеральный договор на управление этими девелоперскими проектами на сумму до 704,3 млн руб. на 2020 г. Далее РЖД планирует заработать на продаже инвесторам прав застройки территорий.

Пресс-служба РЖД сообщила РБК, что монополия не планирует самостоятельно заниматься девелопментом и что она привлекает для этого профессиональных инвесторов, которые имеют необходимые компетенции. Сотрудничество с «Дом.РФ» позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах и получить «большую отдачу от собственных активов», отметила пресс-служба.

«РЖД-недвижимость» была создана в августе 2018 г. Ее гендиректор – Борис Имас, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Источники называют его близким к семье Ротенбергов. Представитель Ротенберга опроверг связь с ним.

Политика
Новости

Единоросс Метельский пытается снять с выборов в Мосгордуму соперника-коммуниста

Ведомости
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Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал исковое заявление в суд о снятии с выборов оппонента в округе №15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова. Они баллотируются в Мосгордуму, Метельский, как и другие административные кандидаты, идет в качестве самовыдвиженца.

Заявление Метельского поступило в суд сегодня, а будет рассмотрено в 10 утра 30 августа, следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда.

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов говорит, что поводом для подачи иска Метельским стало «нарушение авторских прав на сайте кандидата, которое заключается в том, что там опубликованы сведения о процессах, которые вел Савостьянов, когда был судьей». Метельский мечется между падением собственного рейтинга и «умным голосованием» (проект политика Алексея Навального, предполагает голосование за сильных кандидатов, не связанных с партией власти), считает коммунист: «Против него ведется мощная кампания в соцсетях, сформировано целое сообщество активистов, которое поставило целью рассказать о его невыполненных обещаниях: защищать Лосиный остров, Щелковский автовокзал».

Метельский не ответил на звонок «Ведомостей».

Сегодня Метельский заявил «Эху Москвы», что борьба в Москве, по его мнению, идет «не совсем правильным путем: на основе компромата, на основе грязи и различного рода разоблачений». «И задача одна: победить и не пустить «Единую Россию». А более того – продвинуть вперед вот это «умное голосование», – заявил единоросс. Он раскритиковал проект, сообщив, что «какой-то Навальный» пытается навязать фамилии людей, за которых нужно голосовать.

Политика
Новости

СМИ: сотрудники «Росатома» погибли при подъеме ракеты со дна залива

Ведомости
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Сотрудники «Росатома» могли погибнуть не при испытаниях, а при попытке поднять ракету со дна залива. Сначала об этом сообщил CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, позже – «Радио Свобода». Второе издание ссылается на информацию из открытых источников: спутниковые снимки, видео Минобороны, а также рассказ очевидца.

«Это не было новым запуском оружия, это была миссия по восстановлению, чтобы спасти потерянную ракету из предыдущего испытания», – сказал источник CNBC. «Радио Свобода» уточняет, что эта ракета упала на дно залива во время неудачного пуска. Другой собеседник CNBC уточнил, что на одном из судов, которое участвовало в спецоперации, произошел взрыв, он и вызвал реакцию в ядре ракеты.

При этом в разведывательном отчете США не упоминаются потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, вызванные повреждением ракетного ядерного реактора, отмечает CNBC. По информации «Радио Свобода», недалеко от происшествия был замечен корабль «Росатома» для сбора радиоактивных отходов.

В Архангельской области, в 40 км от Северодвинска, 8 августа произошел взрыв. Как сообщали «Росатом» и Минобороны, ЧП произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. При взрыве погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. Ранее The New York Times предположила, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Аналогичную версию позже высказал президент США Дональд Трамп. Кремль не подтвердил эту информацию. Песков 13 августа сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев.

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