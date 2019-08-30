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Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что производится выемка документов, связанных со сделкой, реализованной несколько лет назад между омскими властями и «Омскэнерго». Как пояснила руководитель департамента по связям с общественностью энергохолдинга «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко, в конце 2015 г. задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед «МРСК Сибири» составляла около 1,3 млрд руб.

По ее словам, администрация Омска предложила заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» – ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. Гуливатенко пояснила, что «МРСК Сибири» согласилась на предложенные условия, поэтому сделки были реализованы. В данный момент компания оказывает содействие правоохранительным органам, проводящим проверку.

«МРСК Сибири» входит в группу компаний «Россети» и осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. В декабре 2018 г. сообщалось, что группа СУЭК Андрея Мельниченко обратилась в правительство России с просьбой передать ей в управление «МРСК Сибири». СУЭК – крупнейший миноритарный акционер компании, через различные структуры СУЭК принадлежит около 42% в капитале «МРСК Сибири».