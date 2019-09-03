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Минпромторг опроверг информацию об отказе создать Sukhoi SuperJet на 75 мест

Минпромторг опроверг информацию об отказе развития семейства SSJ. Эта информация не соответствует действительности, заявили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается Минпромторгом как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения, уточнили в ведомстве.

«Наши расчеты, по итогам разработки аван-проекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен, и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях. В этих целях, а так же для повышения конкуренции в поставках, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий — это 34 самолетных системы и бортового оборудования», — пояснили в министерстве. В будущем при условии наличия развитой региональной системы ППО (послепродажного обслуживания — «Ведомости»), частных инвестиций и якорного заказа, планируется запуск укороченной коммерческой версии, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев в интервью «Ведомостям» рассказал, что около двух недель назад на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей Минпромторга сообщил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. «У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», – пояснил Филев. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил «Ведомостям», что SSJ75 решили не разрабатывать. Предварительное соглашение о заказе 75 SSJ75 авиакомпания S7 заключила с ГСС в апреле прошлого года. Поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 г.

На сегодняшний день S7 является крупнейшим частным и вторым после «Аэрофлота» перевозчиком в России. По словам Филева, авиакомпания — абсолютный лидер в региональных перевозках, минуя Москву и Санкт-Петербург. Сейчас в парке S7 имеется 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.