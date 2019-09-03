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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

Котировки «Сургутнефтегаза» растут более чем на 20%, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).

В понедельник акции компании обновили максимум с мая 2017 г. Такая реакция рынка связана с информацией о регистрации «Сургутнефтегазом» дочернего ООО «Рион», которое будет заниматься вложением и управлением ценными бумагами, говорили опрошенные «Ведомостями» трейдеры. Уставный капитал компании – 10 млн руб. Аналитик БКС Кирилл Таченников указывал, что дочернее предприятие может начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги. Однако другой трейдер назвал это маловероятным. По его словам, предприятие создано для общехозяйственной деятельности.

«Сургутнефтегаз» – одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль предприятия увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 г. на депозитах «Сургутнефтегаза» размеcтили почти 3 трлн руб., что на 3,4% меньше по сравнению с показателями конца прошлого года. За этот же период компания впервые за три года получила 15,54 млрд руб. убытков. Это произошло из-за отрицательного результата по курсовым разницам в 304,69 млрд руб.