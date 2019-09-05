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«Беларуськалий» сократит производство удобрений на 30%

«Беларуськалий» на следующие 3–4 месяца сократит производство калийных удобрений на 30%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Ивана Головатова. Сокращение производства связано с плановым ремонтом и модернизацией оборудования.

В 2018 г. мощности «Беларуськалия» были загружены почти полностью (12 млн т), таким образом, снижение производства на 30% на 3–4 месяца означает снижение производства на 0,9–1,2 млн т, подсчитывает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Это примерно 1,5–2% мирового рынка калия – в 2018 г. он составил 66 млн т, приводит данные эксперт. «Такое сокращение едва ли существенно изменит баланс спроса и предложения на рынке калия, особенно учитывая, что часть выбывающего производства наверняка будет компенсирована «Беларуськалием» из запасов», – заключает Лобазов.

«Беларуськалий» – единственный производитель хлоркалия в Белоруссии и один из крупнейших в мире. В прошлом году компания произвела 12 млн т калийных удобрений. На ее долю приходится 20% мирового рынка удобрений данного типа, приводил ранее данные Головатый.

Крупнейший производитель калия в России – «Уралкалий» (19,9% принадлежат «Уралхиму» Дмитрия Мазепина). Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия. Это почти четверть общего производства удобрений в России – 47,75 млн т в 2018 г. Второй производитель калия в России – «Еврохим» (основной бенефициар Андрей Мельниченко). Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в марте 2018 г. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался .

До июля 2013 г. «Уралкалий» и «Беларуськалий» реализовывали свою продукцию через совместного трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК, сейчас полностью принадлежит «Беларуськалию»). Затем соглашение было разорвано. Летом 2017 г. основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин вместе с предправления Сбербанка Германом Грефом ездили в Минск договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возможности восстановления торгового соглашения. Однако переговоры не увенчались успехом: «Беларуськалий» заявил, что не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием».