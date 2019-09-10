Миллер вошел в попечительский совет «Иннопрактики» Катерины Тихоновой
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вошел в попечительский совет фонда «Иннопрактика», гендиректором которого является предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова, следует из материалов на сайте фонда.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил «Интерфаксу», что компания начинает работу с фондом и готовит соглашение о сотрудничестве.
Учредителем фонда «Иннопрактика» является МГУ им. Ломоносова, в котором Тихонова в мае защитила диссертацию, представленную на соискание степени кандидата физико-математических наук.
В попечительский совет, помимо ректора МГУ Виктора Садовничего и проректора университета Татьяны Кортава, входят главы крупнейших российских компаний – Игорь Сечин («Роснефть»), Сергей Чемезов («Ростех»), Николай Токарев («Транснефть»), Андрей Акимов (Газпромбанк), Александр Дюков («Газпром нефть»), Кирилл Дмитриев (РФПИ), Дмитрий Конов («СИБУР холдинг»), Алексей Лихачев («Росатом»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Борис Ковальчук («Интер РАО»).
Младшей дочерью Путина Тихонову называли ранее Reuters и Bloomberg. Путина неоднократно спрашивали про детей и семью. На вопрос о том, действительно ли Тихонова его дочь, в 2017 г. он ответил, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой.