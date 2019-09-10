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Миллер вошел в попечительский совет «Иннопрактики» Катерины Тихоновой

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вошел в попечительский совет фонда «Иннопрактика», гендиректором которого является предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова, следует из материалов на сайте фонда.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил «Интерфаксу», что компания начинает работу с фондом и готовит соглашение о сотрудничестве.

Учредителем фонда «Иннопрактика» является МГУ им. Ломоносова, в котором Тихонова в мае защитила диссертацию, представленную на соискание степени кандидата физико-математических наук.

В попечительский совет, помимо ректора МГУ Виктора Садовничего и проректора университета Татьяны Кортава, входят главы крупнейших российских компаний – Игорь Сечин («Роснефть»), Сергей Чемезов («Ростех»), Николай Токарев («Транснефть»), Андрей Акимов (Газпромбанк), Александр Дюков («Газпром нефть»), Кирилл Дмитриев (РФПИ), Дмитрий Конов («СИБУР холдинг»), Алексей Лихачев («Росатом»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Борис Ковальчук («Интер РАО»).

Младшей дочерью Путина Тихонову называли ранее Reuters и Bloomberg. Путина неоднократно спрашивали про детей и семью. На вопрос о том, действительно ли Тихонова его дочь, в 2017 г. он ответил, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой.

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Игорь Мишин назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

Ведомости
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Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.

Как отметил президент МТС Алексей Корня, Мишин является медиаменеджером с уникальными компетенциями и опытом работы на телевидении и в киноиндустрии. «На новом посту его задачей будет развитие телевизионных и цифровых медиаактивов МТС, создание лидирующей интерактивной OTT-платформы с предложением клиентам эксклюзивного контента, который будет доступен во всех существующих каналах», — добавил Корня.

Мишин — телевизионный и кинопродюсер, вице-президент Академии Российского Телевидения. Кроме того, Мишин — основатель «Четвертого канала» в Екатеринбурге, сооснователь продюсерской компании «Амедиа», экс-гендиректор ТНТ, продюсер сериалов «Измены», «Полицейский с Рублевки», «Пьяная ферма», фильмов «Овсянки» и «Любовь с акцентом».

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Финансы
Новости

Deutsche Bank заморозил деньги швейцарской компании из-за санкций против Вексельберга

Ведомости
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Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала иск к американским структурам Deutsche Bank — Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas. Об этом свидетельствуют данные американских судов, обратил внимание Forbes.

Как поясняется в иске, причиной стало то, что Deutsche Bank заморозил деньги, предназначавшиеся Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ), доля в котором принадлежит «Ренове» бизнесмена Виктора Вексельберга. Бизнесмен, занимающий 11 место в списке российских миллиардеров Forbes с состоянием $11,5 млрд, находятся в санкционном списке США. ASMP — ключевой торговый и маркетинговый представителем КУМЗ, купленный заводом в 2017 г. Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты». В последней доля в 49,9% принадлежит «дочке» «Реновы» — ООО «Ренова-Актив», а остальное — ООО «Инвенсил» Владимира Скорнякова и его сына Александра.

Речь в иске идет о сумме в чуть более чем $212 000. Эти деньги в 2018 г. ASMP перевела КУМЗ со своего счета в швейцарском банке ING Geneva. Деньги поступили на счета в Deutsche Bank, однако дальше они никуда отправлены не были. ING Geneva обратилась Deutsche Bank за разъяснениями, и тот, не приводя деталей, сообщил, что деньги заморожены из-за американских санкций против России. Точную причину заморозки банк назвал лишь в июне 2019 г. В июне в банк обратились уже юристы ASMP, и только тогда Deutsche Bank сообщил, что сумма заморожена, поскольку у КУМЗ открыт счет в Меткомбанке. Эта кредитная организация, как указал Deutsche Bank, более чем на 50% Вексельбергу, находящемуся под санкциями.

ASMP и ING проинформировал Deutsche Bank, что на момент перевода денег Вексельбергу не принадлежала такая доля в банке. Вместо того чтобы разблокировать деньги, пожаловалась ASMP, банк предложил компании получить специальную лицензию, чтобы разморозить деньги.

После того, как США ввели санкции против Вексельберга, Меткомбанк перестал показывать его в списке акционеров. Когда кредитная организация раскрывала полную информацию в последний раз, Вексельбергу через ООО «Ренова» принадлежало 9,9%. Среди акционеров также были несколько топ-менеджеров «Реновы». В настоящее время раскрываются лишь владельцы 90,1% Меткомбанка.

Как указал ASMP в иске, действия Deutsche Bank привели к тому, что швейцарская компания нарушила договор с КУМЗ и понесла убытки, в частности после пяти дней после отправки денег она должна выплачивать 0,5% от суммы ежедневно в случае просрочки. Кроме того, заморозка денег повлекла за собой ущерб для репутации ASMP на рынке, подчеркнула компания. Подразделение Deutsche Bank в США и представитель «Реновы» Андрей Шторх не ответили на запрос Forbes.

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Систему распознавания лиц для оплаты проезда внедрят в Москве в 2020 году

Ведомости
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В Москве внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда в транспорте к концу 2020 г., передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова. По его словам, эксперимент по внедрению уже проводится в столичном метрополитене. «Есть первые результаты, достаточно неплохие. Единственный минус – это не так быстро, как банковская карта и карта «Тройка», – заявил Ликсутов.

Желание участвовать в проекте выразили ВТБ и Сбербанк, но «понадобится время, чтобы все доработать», сказал Ликсутов. «К концу следующего года... если это заработает в метро, с высокой долей вероятности это заработает на других видах транспорта», – добавил он.

В России технологию распознавания лиц FindFace Security разработал российский стартап NtechLab. Сейчас компания с FIFA и Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу в 2022 г., ведет переговоры по использованию технологии во время проведения спортивных мероприятий. Ранее ее применяли на ЧМ-2018 в России, полиция отчитывалась о задержании 180 правонарушителей благодаря этой системе. 

NtechLab была основана в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Сейчас акционерами стартапа являются дочерняя компания «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса», фонд Рубена Варданяна и его партнеров – New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.

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Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина

Ведомости
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Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.

Карасин занимал должность замминистра иностранных дел с 2005 г. До этого он в 2000–2005 гг. был чрезвычайным и полномочным послом России в Великобритании, в 1996–2000 гг. также был заместителем министра иностранных дел. Карасину 69 лет. По закону «О государственной службе» в 70 лет истекает срок предельного пребывания на государственной гражданской службе. В последние годы Карасин курировал отношения с Украиной, одним из его последних достижений в МИДе стало ведение переговоров об обмене удерживаемых там россиян на украинских граждан.

Как ранее рассказали «Ведомостям» в администрации Сахалинской области, Карасин выдвинут в Совет Федерации от этого региона. Как пояснял врио губернатора Валерий Лимаренко в июле, в составе команды региона должен быть тот, кто сможет защищать интересы жителей Сахалина и Курил не только на федеральном уровне, но и на международном. 

Евгений Иванов – выпускник МГИМО, работает в МИДе с 1995 г. Он занимал различные должности в 2008–2013 г., руководил секретариатом министра. В последние годы в должности замминистра курировал консульские вопросы.

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Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве

Ведомости
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Оборудование и программное обеспечение во время онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму использовалось с нарушением правил эксплуатации. Об этом говорится в сообщение «Криптопро» – разработчика оборудования для электронного голосования, передает РБК.

По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО. «Криптопро» также отметила, что ее специалисты не участвовали в проектировании и установке оборудования для электронного голосования.

Заместитель руководителя ДИТ Москвы Артем Костырко, комментируя сообщение «Криптопро», заявил, что не считает претензии соответствующими действительности. Он отметил, что оборудование, о котором идет речь, разрабатывается этой компанией и что она его устанавливает. «До сих пор непонятна причина, они ее не озвучили, из-за чего произошел сбой», – добавил чиновник.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В онлайн-голосовании в Москве произошел сбой. В тот же день Костырко сообщал, что причина – в сбое в работе оборудования, которое производит «Криптопро».

Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%. В целом в Москве она составила 21,77%.

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Бизнес
Новости

Ozon запустил доставку до двери в регионах

Ведомости
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Интернет-магазин Ozon начал предоставлять услугу доставки заказов до двери в нескольких регионах, говорится в сообщении компании. Ранее она работала в тестовом режиме только в Москве.

Новый способ доставки теперь доступен в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Липецке, Саратове, Самаре, Ярославле и Твери. Оформить ее можно для предоплаченных заказов стоимостью до 30 000 руб., в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья.

В Москве тестировать доставку до двери Ozon начал в июле. Спрос клиентов на новую услугу превысил ожидания, заявляют в компании: несмотря на ограниченную геозону и небольшую группу клиентов, сервис быстро вышел на объемы более 500 заказов в сутки, более четверти клиентов воспользовались услугой повторно. Средний чек заказов, доставленных до двери, составил 3200 руб. Ozon утверждает, что за время тестирования не было ни одной ситуации, когда посылка не дождалась бы клиента.

Финансы
Новости

Греф отчитался перед Путиным о помощи жителям Иркутской области

Ведомости
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Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«На данный момент банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 млн руб. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время», – говорится в сообщении Кремля.

Путин 2 сентября раскритиковал Сбербанк за то, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения реструктурировать кредиты. Президент поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с Грефом для обсуждения проблемы и призвал кредитную организацию «идти на уступки». После критики Путина Греф приехал в пострадавший регион, пообщался с местными жителями и пообещал, что Сбербанк реструктурирует кредиты малым предприятиям, предпринимателям и людям, предоставив им отсрочку платежей на год и простив проценты. Также Сбербанк намерен за счет собственных средств построить в Тулуне инфекционное отделение больницы. Кроме того, Сбербанк организовал поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.

С конца июня в Иркутской области начался паводок, который затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек.

Бизнес
Новости

«Роснефть» ответила на заявления США о возможности санкций из-за Венесуэлы

Ведомости
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Венесуэла поставляет нефть компании «Роснефть» в рамках контрактов, которые были заключены до того, как США ввели санкции против этой страны. Об этом говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном на ее сайте.

Утром во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс во время телефонного брифинга не исключил, что американские власти введут санкции против «Роснефти» из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. «В какой-то момент мы будем должны рассмотреть вопрос о том, как ведет дела “Роснефть” и как мы хотели бы отреагировать на это», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

«Любые попытки ограничить компанию <...> в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путем участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», – говорится в заявлении «Роснефти». Компания подчеркнула, что оставляет за собой право защищать интересы «в соответствующих национальных и международных инстанциях».

Угроза санкций со стороны США, в то время как у этой страны есть генеральные лицензии, позволяющие «американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с [венесуэльской государственной нефтяной компанией] PDVSA», «можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти».

«Роснефть» также подчеркнула, что заявления американских властей «нацелены на создание дополнительной напряженности на мировом рынке». Это, в конечном итоге, отражается на инвестиционной стоимости компании, говорится в заявлении.

«Роснефть» в своем отчете указывала, что в первом полугодии 2019 г. более чем в два раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе увеличились закупки нефти из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA находится под самыми жесткими американскими санкциями, не позволяющими американцам и их партнерам работать с ней и осуществлять коммерческие расчеты.

Технологии
Новости

«Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения

Ведомости
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Сервис объявлений «Юла» запустил голосовые звонки в приложении. В «Юле» каждый день совершается порядка 500 000 звонков и введение этой функции позволит пользователям сэкономить, поясняют в компании. Кроме того, это сделает связь внутри сервиса более безопасной, так как номера собеседников раскрываться не будут.

Звонки реализованы на базе технологий социальной сети «Одноклассники». Их можно осуществлять из любой точки мира. Эта функция уже по умолчанию доступна для всех пользователей мобильного приложения на Android и скоро появится на iOS.

В будущем «Юла» планирует полностью убрать возможность совершения звонков по номеру телефона, отмечается в сообщении компании. Для связи сервис оставит только чат и звонки внутри приложения.

Сервис «Юла» был запущен Mail.ru Group в 2015 г. Он позволяет размещать и находить объявления о продаже товаров или услуг с учетом геолокации и интересов пользователей. Число пользователей сервиса в марте 2019 г. составляло 27 млн человек.

Политика
Новости

Гендиректора «Дождя» допросили по делу о массовых беспорядках 27 июля

Ведомости
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Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву допросили в Следственном комитете как свидетеля по делу о массовых беспорядках, написала она на своей странице в Facebook. Ее спрашивали про освещение акции протеста 27 июля и об источниках финансирования телеканала.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, в ходе мероприятия были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

В день проведения акции в редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция. Главный редактор Александра Перепелова была вызвана на допрос. После него Перепелова заявила, что следователя интересовала работа канала в дни митингов в июле, но он отказался назвать уголовное дело, по которому ее допрашивали.

Политика
Новости

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Ведомости
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Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова. По его словам, речь идет о нынешнем главе Крыма Сергее Аксенове («Единая Россия»), депутате Госсовета Крыма первого созыва, депутате Госдумы седьмого созыва Павле Шперове (ЛДПР) и депутате Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергее Богатыренко (КПРФ). «Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», – добавил Константинов.

Аксенов возглавил Крым в марте 2014 г., в сентябре того же года был созван Госсовет Крыма первого созыва. В воскресенье, 8 августа, в Крыму прошли выборы Госсовета второго созыва. Парламент республики состоит из 75 депутатов: 50 парламентариев избираются по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

По предварительным результатам, которые были оглашены после обработки почти всех протоколов участковых избиркомов, «Единая Россия» получит 60 мандатов, ЛДПР – 10, КПРФ – пять. Явка на выборах составила 33,2%, что в 1,6 раза меньше, чем при выборе депутатов первого созыва пять лет назад (53,61%). В Госсовете первого созыва были представители только двух партий: «Единой России» (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).

Миллиарды Крыма

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