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СМИ узнали об обложении акцизом электронных устройств для курения с 2020 года

Министерство финансов разработало поправки к Налоговому кодексу, определяющие размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. По данным издания, уже с 2020 г. акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 руб. за устройство.

Под ЭСДН подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар. Разработать поправки, предполагающие обложение их акцизом, Минфину в мае этого года поручил премьер Дмитрий Медведев. Это вызвало возмущение у Japan American Tabaco и Juul Labs, выпускающих электронные сигареты. По мнению компаний, обложение ЭСДН акцизом поставит в выигрышное положение производителей устройств для нагревания табака. К ним относятся Iqos, которые выпускает Philip Morris International, и glo, разработанный British American Tobacco.

Однако, по данным «Коммерсанта», разработанные Минфином поправки включают и устройства для нагревания табака. Согласно документу, акциз на них также будет установлен в размере 50 руб. Кроме того, изменения подразумевают ежегодное повышения ставки налога на 2 руб. Минфин не ответил на вопросы издания.

Новый подход правительства не устраивает всех участников рынка. Так, гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский напомнил, что жидкость для электронных сигарет уже облагается акцизом. Кроме этого, акцизом облагается и табак, предназначенный для потребления путем нагревания.