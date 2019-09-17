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Компания Вексельберга не получила выплаты от британского банка из-за санкций

Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга Lamesa Investments Limited не смогла получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из решения суда.

Выплаты компания Вексельберга не может получить из-за введения против него американских санкций, хотя сам заем был предоставлен до их введения – в 2017 г., отмечает РБК. Выплаты Lamesa Investments Limited могут нанести ущерб, так как у банка есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США, пояснили в Cynergy. Задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность, объяснили там же.

Представитель российского бизнесмена отказался от комментариев РБК.

США ввели санкции против Вексельберга в апреле 2018 г. Forbes оценивает его состояние в $11,5 млрд.