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ТАСС узнал о поручении Рогозина сократить число советников главы РКК «Энергия»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил руководству Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сократить число советников главы предприятия, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. На данный момент у гендиректора корпорации Николая Севастьянова имеется 14 советников. Поручение было дано после рабочего совещания Рогозина в РКК «Энергия», рассказал источник. «На этом совещании, в частности, обсуждалась штатная численность сотрудников предприятия», — добавил источник.

Согласно данным с сайта РКК «Энергия», у Севастьянова также восемь заместителей, из них три первых заместителя, в их числе генеральный конструктор корпорации Евгений Микрин. В свою очередь Микрину подчиняются три заместителя, среди них — руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

В РКК «Энергия» не стали комментировать данную информацию.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству заявили, что сокращение численности сотрудников, в том числе среди руководства, является важным условием развития этих предприятий и ракетно-космической отрасли в целом. «Система нормализации численности сотрудников относится ко всем предприятиям госкорпорации "Роскосмос", — заявили в пресс-службе.