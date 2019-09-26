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«Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии» попросили допуск к рейсам Москва — Лондон

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Nordwind и «Уральские авиалинии» запросили допуски Росавиации к регулярным рейсам Москва — Лондон. Об этом свидетельствуют материалы к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе России. Из документа следует, что «Победа» и Nordwind просят допуск к полетам до семи раз в неделю, а «Уральские авиалинии» — до 14 раз.

Сейчас полеты между Москвой и Лондоном выполняют две авиакомпании — «Аэрофлот» и British Airways. Между Россией и Великобританией существует договоренность, по которой на маршруте могут работать не более двух перевозчиков от каждого государства: один из них может летать до 35 раз в неделю, второй — до 14, отмечает «Интерфакс». «Аэрофлот» может совершать до 35 рейсов в Лондон.

«Победа» ранее совершала рейсы в Лондон из петербургского аэропорта «Пулково». Однако в этом году она остановила международные полеты из Санкт-Петербурга. Причиной, как рассказывали источники «Ведомостей» в «Победе», стал конфликт с пограничной службой аэропорта: с начала года пограничники стали досматривать опечатанные и опломбированные кухонные отсеки на лайнерах авиакомпании, что привело к задержкам рейсов и сбоям в расписании по всей сети.