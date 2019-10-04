Магазин Team Putin откроют вместо бутика Christian Louboutin в Москве
Владелица бутика Aizel Айсель Трудел откроет магазин Aizel x Team Putin, сообщает РБК. Первыми обратили внимание на рабочих, устанавливающих такую вывеску над дверями магазина на Большой Дмитровке, авторы Telegram-канала Blueprint. Представитель Aizel подтвердил РБК, что бутик с капсульной коллекцией откроется 8 октября.
В распоряжении издания также оказалось приглашение на открытие pop-up-пространства (временной точки продаж) Aizel x Team Putin.
Team Putin – это движение хоккеиста Александра Овечкина. Овечкин – сторонник президента России Владимира Путина. Он неоднократно высказывался в его поддержку, а в 2017 г. создал общественное движение Putin Team, которое поддерживало Путина на президентских выборах.
Отмечается, что магазин будет открыт на месте флагманского бутика Christian Louboutin на Большой Дмитровке, закрывшегося в начале июля. Принадлежащее Трудел ООО «Меркурий-регионы» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Putin Team, но он пока не зарегистрирован.
Айсель Трудел принадлежит Landau Fashion Group, владеющая правами на открытие в России магазинов Diane Von Furstenberg, Marc Jacobs, Christian Louboutin, J.Mendel, Oscar de la Renta, Charlotte Olympia, Agent Provocateur. Трудел вошла в 2019 г. в список самых влиятельных персон мировой индустрии моды по версии Business of Fashion.