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У сети книжных магазинов «Республика» менее чем за месяц дважды сменился гендиректор

Михаил Ахмедов покинул пост гендиректора сети магазинов «Республика». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет «Коммерсантъ».

Должность занял Илья Тимченко. До этого он занимал руководящие должности в сетях магазинов электроники «Белый ветер цифровой» и «Связной Enter», которые на настоящий момент закрыты.

Пресс-служба «Республики» подтвердила назначение. От дальнейших комментариев она отказалась. По словам источника в компании, Тимченко приступил к обязанностям в начале сентября.

В августе пресс-служба «Республики» сообщала о том, что должность гендиректора занял Михаил Ахмедов, который до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. Он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет. Основная причина нового назначения – компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, поясняла тогда пресс-служба «Республики».

«Республикой» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба. Дымов – основатель продуктовой группы «Дымов».