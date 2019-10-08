Бизнес

Новости

РСПП пожаловался Медведеву на неготовность системы маркировки лекарств

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьера Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина о неготовности системы маркировки лекарств к запуску 1 января 2020 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, подписанные президентом союза Александром Шохиным. Их подлинность изданию подтвердил источник, близкий к РСПП.

РСПП указывает, что к 1 сентября промаркировано более 28 млн упаковок 5370 препаратов. При этом по завершении внедрения система маркировки должна охватывать 6,5 млрд упаковок лекарств и более 1000 производителей. Подключиться к системе производителям мешает несколько обстоятельств: рост брака при маркировке, увеличение себестоимости препаратов, несовершенство справочника – каталога лекарств, неурегулированность обмена данными участников маркировки с федеральной информационной системой, а также проблемы при нанесении маркировки с 44 знаками криптокода.

Союз также беспокоит число участников, зарегистрированных в системе (около 15% от планируемого), а также количество лекарств, внесенных в систему (8% от предполагаемого объема). По данным от 228 российских производителей лекарств, из 788 производственных линий лишь 45% полностью оснащены оборудованием для маркировки. «Вышеперечисленные факторы не позволяют оценить степень готовности как высокую», – заключает РСПП. Организация указывает на риск срыва срока внедрения системы маркировки лекарств.

Советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева заявила РБК, что ведомство предложило новую схему взаимодействия мониторинга движения лекарственных препаратов и Единого классификатора лекарств. Она позволит сократить время на подключение к системе. Кроме того, участники рынка настаивают на строгом соблюдении сроков ее запуска и «выступают против (его) переноса». Крупные участники рынка, опрошенные изданием, подтвердили эту позицию. «Если есть участники рынка, которые не успели все сделать вовремя, это их вина. Перенос сроков создаст несправедливую ситуацию», – пояснил изданию президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

С 1 октября в России заработала система маркировки самых дорогих лекарств. Это препараты, предназначенные для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемые на средства федерального бюджета. Речь идет о наиболее затратных лекарственных препаратах для лечения генетических и онкологических заболеваний. С начала следующего года должны маркироваться все лекарства.