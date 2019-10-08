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Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым. Наумова также будет управлять его инвестициями и в других логистических бизнесах, включая компании «Пасифик Лоджистик» и «Новая логистическая компания».

Наумова будет управлять развитием логистического бизнеса в качестве партнера, отметил Швецов. Она получит долю в капитале Lorus SCM, размер которой не уточняется. Наумова займется консолидированной стратегией развития логистических активов, созданием и запуском логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ. Кроме того, в качастве заместителя гендиректора «Соллерса» она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности» и запуске новых проектов в этом направлении.

Наумова и Швецов ранее работали в «Северстали» Алексея Мордашова. Она в 2001-2002 гг. была директором по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода «Северстали», следующие четыре года — его гендиректором. Швецов в 2002 г. стал гендиректором «Северсталь-авто», а в начале 2007 г. выкупил у Мордашова 49,3 % этой компании и преобразовал ее в «Соллерс». Наумова подтвердила РБК, что знакома со Швецовым еще со времен «Северстали».

«Магнит» Наумова возглавила в июне 2018 г., до этого она отвечала за сеть магазинов «Пятерочка» X5 Retail Group. В конце июня она покинула этот пост из-за разногласий с советом директоров.