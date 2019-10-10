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ФАС выступила против предоставления льгот для рыбопромышленников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложенные Минсельхозом льготы для рыбопромышленных предприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя руководителя службы Рачика Петросяна. Льготы предлагались в проекте доклада по доработке порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для рыбопромышленников.

Ранее Минсельхоз разработал проект поправок в Налоговый кодекс, касавшихся совершенствования налогообложения в рыбной отрасли. Их основной целью было повышение ставок за пользование биоресурсами с 1 января 2020 г. Однако документ не прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. Его было решено доработать.

Согласно новому расчету, доходы бюджета от пересмотра порядка сборов для отрасли могут увеличиться на 20 млрд руб., а с учетом возможных льгот — минимум на 10 млрд руб. в год. при этом Минсельхоз предлагал установить пятилетний переходный период перед изменением ставок, а также сохранить льготы по уплате сборов за пользование водными биоресурсами в 15% для градообразующих предприятий, артелей и колхозов. В ФАС считают, что для уплаты 15% ставки сбора компании должны будут взять на себя обязательства по переработке рыбы на территории прибрежного региона. Также служба считает переходный период перед установкой новых ставок нецелесообразным, пишет газета.

По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) отказ от согласованного варианта поправок приведет к росту общей налоговой нагрузки на отрасль на 20%, вместо изначально планируемых 15%.