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Гендиректор Renault ушел в отставку через десять месяцев после назначения

Совет директоров Renault решил прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту гендиректора компании. Причины его ухода не уточняются. Временным гендиректором назначена Клотильда Дельбо, ранее занимавшая должность финансового директора.

Совет директоров раскритиковал Боллоре за плохие финансовые показатели в 2019 г., пишет Le Monde. Прибыль компании за первые полгода сократилась в два раза. Его также раскритиковали за методы управления. Боллоре в разговоре с Les Echos назвал свою отставку неожиданной, отметив, что не видит в этом своей вины.

Боллоре был назначен гендиректором Renault в январе. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя группы после ухода с этой должности Карлоса Гона.

Гона, который также был председателем совета директоров Nissan, год назад арестовали в Японии по обвинению в том, что в период с 2010 по 2017 г. он занижал размер своего вознаграждения в отчетах для Токийской биржи. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Гон вину не признает.