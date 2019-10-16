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«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба

Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба. На торги выставлялся 41 лот с общей начальной ценой порядка 125,5 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ». По данным площадки Российского аукционного дома (РАД), торги прошли по 35 лотам. Для Дальнего Востока предлагался 31 лот, остальные для Северного бассейна.

Всего на аукцион выставлялись квоты на вылов около 46 000 т ресурса в год – менее 50% от всей добычи. Квоты рассчитаны на 15 лет, их размер – от 5,263% до 100%, он зависит от вида ресурса и района промысла. По данным двух источников издания, 12 из 24 аукционов на Дальнем Востоке выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ранее РРПК сообщали, что в аукционах участвует ГК «Русский краб». Один из лотов выставлялся по начальной цене 1,28 млрд руб., стартовая стоимость остальных – 3,39–4 млрд руб., следует из данных РАД. Один из собеседников издания полагает, что «Русский краб» получит более 50% квот на камчатского, синего и других видов крабов в части Охотского моря и 33,3% квот на некоторые виды в части Берингова моря. Остальные квоты на Дальнем Востоке получили местные добытчики краба. Один из них – ООО «Островной-краб» (5% находится у структуры Сбербанка).

Часть вырученных средств фактически вернется участникам рынка, отмечает «Коммерсантъ». Президент Владимир Путин одобрил идею правительства направить до 10 млрд руб. на субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке. На каждый лот должен быть построен один краболов.