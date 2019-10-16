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«Коммерсантъ»: продажи «магазинов на диване» достигли минимума за пять лет

Продажи «магазинов на диване» в мае – августе 2019 г. стали самыми низкими за последние пять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, ряд российских телемагазинов ведут переговоры с операторами платного ТВ о снижении платы за вещание в их сетях. Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения, отмечает газета.

По словам руководителя ТВ-дистрибуции Shop & Show Сергея Крестьянкина, подобные переговоры телемагазинов с операторами ТВ об оплате ведутся регулярно. Это связано с ростом конкуренции между телемагазинами. Этим пользуются операторы, устраивая «закрытые аукционы на продажу кнопки». Крестьянкин уверен, что снижение платежей неизбежно, так как стоимость абонента во многих сетях нерентабельна. Некоторые операторы завышают оценки своей абонентской базы на фоне ее оттока, полагает заместитель гендиректора HSR24 Кирилл Фролов. Телемагазины пытаются заложить риск ухода абонентов платного ТВ после перехода на цифровое вещание. Сокращение количества абонентов платного ТВ в России начнется с 2020 г., прогнозировали в J'son & Partners Consulting. По данным Фролова, оборот российского рынка телемагазинов без учета интернета и каталогов составляет порядка 60–80 млрд руб. в год. По итогам 2019 г. оборот рынка может снизится на 15%.

На ситуацию повлияла конкуренция с торговыми интернет-площадками вроде AliExpress, уверена главный редактор портала «Кабельщик» Яна Бельская. По ее словам, чаще всего там предлагают тот же ассортимент, но дешевле. За последние несколько лет с рынка ушли многие телемагазины: в 2014 г. вещание прекратил канал «Уютный», в 2017 г. – IQ Shop, в 2018 г. – ТV Sale и «Ювелирочка мода», в 2019 г. – обанкротившийся «Бум-ТВ», рассказала она.